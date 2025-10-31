राजस्थान में नाइट टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन हब बन रहा जैसलमेर

साथ ही रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। खासकर युवा और विदेशी पर्यटक दिन की गर्मी से बचते हुए रात के समय शहर की ऐतिहासिक गलियों में घूमना पसंद कर रहे हैं। गड़ीसर सरोवर जो कभी सिर्फ दिन के समय सैलानियों का ठिकाना माना जाता था, अब रात्रिकालीन पर्यटन का सबसे आकर्षक केन्द्र बन गया है। इन दिनों यहां रोजाना पांच सौ से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। शाम के समय गड़ीसर क्षेत्र में खाने-पीने के ठेलों, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, राजस्थानी परिधानों और अन्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानें लगती हैं, जहां सैलानी खरीदारी करते नजर आते हैं। नगरपरिषद की ओर से लगाए गए आकर्षक फोटो पॉइंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। ऐतिहासिक टीलों की प्रोल से होकर होने वाला नौकायन रात के समय सैलानियों को रोमांच और सुकून दोनों देता है।