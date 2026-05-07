प्रदेश में सबसे गर्म रहा जैसलमेर, अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री

भीषण गर्मी का असर दैनिक जीवन पर भी साफ दिखाई दिया। दुपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। चेहरे को कपड़ों से ढककर और सिर पर गमछा या कपड़ा बांधकर लोग धूप से बचाव करते दिखाई दिए। शहर के सार्वजनिक स्थलों और बस स्टैंडों पर भी लोग गर्मी से राहत पाने के प्रयास करते नजर आए। गर्मी बढऩे के साथ अस्पतालों में भी पेट दर्द, उल्टी, डिहाइड्रेशन और घबराहट जैसी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बढऩे लगी है। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्म हवाओं से बचाव करने की सलाह दी है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में भीषण गर्मी और लू का असर फिलहाल जारी रहने की संभावना है।