जीवन आस्था हेल्पलाइन को 10 साल में मिले डेढ़ लाख कॉल: संघवी

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर गांधीनगर शहर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस की जीवन आस्था हेल्पलाइन 18002333330 को 10 वर्षों में डेढ़ लाख कॉल मिले हैं। इसमें से हजारों लोग ऐसे थे, जिसमें से कोई रेलवे फाटक पर तो, कोई ब्रिज से छलांग लगाने की तैयारी में था, तो कोई फांसी लगाने की तैयारी में था। ये लोग यमराज के पास पहुंचने वाले थे, वहां से उन्हें सुरक्षित बचाकर लाया गया है। पुलिस कर्मचारियों का यह कार्य सराहनीय है। सरकार इस हेल्पलाइन को भी इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 से जोड़ने पर विचार कर रही है।