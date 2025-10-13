जोयआलुक्कास के नए शोरूम की शुरुआत

जयपुर. जोयआलुक्कास ने शनिवार को वैशाली नगर में अपने नए शोरूम की शुरुआत की। इस अवसर प केके विश्नोई, मंत्री, उद्योग और वाणिज्य उपस्थित थे। शोरूम को आकर्षक इंटीरियर, चौड़े डिस्प्ले और उत्कृष्ट कारीगरी व इनोवेशन के साथ डिजाइन किया गया है। यहां ब्रांड के सबसे लोकप्रिय कलेक्शन जैसे, अनुग्रह टेम्पल ज्वैलरी, प्राइड डायमंड्स, एलेगैजां पोल्की डायमंड्स, युवा एवरीडे ज्वैलरी, अपूर्वा एंटीक कलेक्शन और प्रीशियस स्टोन ज्वैलरी का एक शानदार संग्रह मौजूद है। उदघाटन के अवसर पर जोयआलुक्कास एक विशेष सीमित समय का ऑफर दे रहा है, जिसमें खरीदार सोने, हीरे, बिना तराशे हीरे, कीमती और प्लेटिनम ज्वैलरी पर मेकिंग चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। जोयआलुक्कास समूह के चेयरमैन डॉ. जोयआलुक्कास ने कहा कि जयपुर के वैशाली नगर में अपना पहला शोरूम लॉन्च करना हमारे लिए गर्व की बात है। हम यहां एक ऐसा आभूषण खरीदारी का अनुभव प्रदान करने आए हैं जो गर्मजोशी भरा, स्वागत योग्य और अविस्मरणीय हो। हम जयपुर के लोगों को उनके जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और सभी को स्टोर पर आने तथा हमारे विशाल कलेक्शन और लॉन्च ऑफर्स का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस अवसर पर प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष वल्र्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन, आयुष आयुश्री मलिक (मिस सुप्रानेशनल इंडिया 2025), राजेश कृष्णन (रिटेल हेड, जोयआलुक्कास), अनीश वर्गीस (मार्केटिंग हेड) मौजूद थे।