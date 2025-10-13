Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जोयआलुक्कास के नए शोरूम की शुरुआत

मेकिंग चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ

less than 1 minute read

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Oct 13, 2025

मेकिंग चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ

जयपुर. जोयआलुक्कास ने शनिवार को वैशाली नगर में अपने नए शोरूम की शुरुआत की। इस अवसर प केके विश्नोई, मंत्री, उद्योग और वाणिज्य उपस्थित थे। शोरूम को आकर्षक इंटीरियर, चौड़े डिस्प्ले और उत्कृष्ट कारीगरी व इनोवेशन के साथ डिजाइन किया गया है। यहां ब्रांड के सबसे लोकप्रिय कलेक्शन जैसे, अनुग्रह टेम्पल ज्वैलरी, प्राइड डायमंड्स, एलेगैजां पोल्की डायमंड्स, युवा एवरीडे ज्वैलरी, अपूर्वा एंटीक कलेक्शन और प्रीशियस स्टोन ज्वैलरी का एक शानदार संग्रह मौजूद है। उदघाटन के अवसर पर जोयआलुक्कास एक विशेष सीमित समय का ऑफर दे रहा है, जिसमें खरीदार सोने, हीरे, बिना तराशे हीरे, कीमती और प्लेटिनम ज्वैलरी पर मेकिंग चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। जोयआलुक्कास समूह के चेयरमैन डॉ. जोयआलुक्कास ने कहा कि जयपुर के वैशाली नगर में अपना पहला शोरूम लॉन्च करना हमारे लिए गर्व की बात है। हम यहां एक ऐसा आभूषण खरीदारी का अनुभव प्रदान करने आए हैं जो गर्मजोशी भरा, स्वागत योग्य और अविस्मरणीय हो। हम जयपुर के लोगों को उनके जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और सभी को स्टोर पर आने तथा हमारे विशाल कलेक्शन और लॉन्च ऑफर्स का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस अवसर पर प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष वल्र्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन, आयुष आयुश्री मलिक (मिस सुप्रानेशनल इंडिया 2025), राजेश कृष्णन (रिटेल हेड, जोयआलुक्कास), अनीश वर्गीस (मार्केटिंग हेड) मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 01:03 am

Hindi News / News Bulletin / जोयआलुक्कास के नए शोरूम की शुरुआत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, 4 लाख करोड़ के निवेश की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग

amit Shah in Jaipur
जयपुर

टॉप-100 में 62 आइआइटीयन चले जाते हैं विदेश

भारत

अब घर-घर पहुंच रही पाइपलाइन से गैस, नए इलाकों में अब तक चार हजार कनेक्शन

उदयपुर

नयाशहर लूटकांड का पर्दाफाश: चार आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

बीकानेर

तो अब शिक्षा विभाग की इस क्रांतिकारी पहल से सुधरेगा बच्चों का रिजल्ट…सरकारी स्कूलों में अब कोचिंग जैसा रिवीजन मॉडल

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.