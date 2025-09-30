राज्यावास के काशी माताजी का अनूठा है इतिहास, मातेश्वरी की कृपा से गांव में है खुशहाली

पीपली आचार्यान. राज्यावास गांव के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में स्थित परमेश्वरी, राजराजेश्वरी, शिवा स्वरूपा श्री काशी माताजी मंदिर अपनी भव्यता और श्रद्धा के लिए विख्यात है। माताजी की पोल में विराजित इस मंदिर में प्रति वर्ष की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्रा के अवसर पर घट स्थापना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक की गई। पंडित योगेश त्रिवेदी के अनुसार घट स्थापना अमृत वेला में की गई, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और आरती संपन्न हुई। इससे पूर्व माताजी को सुशील त्रिवेदी और साकेत त्रिवेदी द्वारा श्रृंगार किया गया तथा भोग एवं मनोरथ पूरे किए गए। भोपाजी त्र्यंबक लाल जी और प्रकाश जी द्वारा पाती पूरी की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि पूजा संपन्न हुई, जिसमें चंडी पाठ किया जाता है। यह पाठ अष्टमी के दिन हवन और पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। नौवे दिन, ग्राम देवियों के साथ सरवर में विसर्जन किया जाता है। इस आयोजन में चारों पोल के सदस्य, ब्रह्मपुरी और पूरे गांव के श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित रहे। महाराणा रायमल(1472–1508ई.) ने कश्यप गोत्रीय गोडवाल ब्राह्मणों — गणपावत, देवड़ा, भिलावत और तरवाड़ी — को 1765 बीघा शासकीय भूमि (माफीदारी) प्रदान कर बसाया। इन चारों परिवारों ने अपने-अपने अटकों से पोल बनाई:गणपावतों की पोल, देवड़ा की पोल, भिलावतों की पोल और तरवाड़ी की पोल। कालांतर में ये परिवार तीर्थयात्रा हेतु काशी गए। वापसी के समय, गणपावत परिवार की गठरी में अचानक एक चतुर्भुज देवी की चांदी की प्रतिमा मिली। इसे परिवार ने कुलदेवी का आशीर्वाद मानकर गणपावत पोल में स्थापित किया। काशी तीर्थ से संबंध होने के कारण माताजी का नाम काशी माता पड़ा।