किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 42 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (13 अगस्त 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 42 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

भूतों का दोस्ताना

एक ठंडी और सुनसान रात थी। गांव का नौजवान रमेश अपने खेत से घर लौट रहा था। चांदनी पूरे गांव पर फैली थी और दूर पुराने किले की टूटी-फूटी दीवारें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है, लेकिन रमेश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। रास्ता किले के पास से होकर गुजरता था। जैसे ही रमेश वहां पहुंचा, अचानक उसे अपने कान के पास ठंडी-सी फूंक महसूस हुई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। हवा में तीन सफे द आकृतियां तैर रही थीं- लंबे, बिना पांव के, उनकी आंखें कोयले जैसी काली और मुंह से अजीब-सी आवाज निकल रही थी। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। भूत धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़े। रमेश ने सोचा- बस, अब मेरा अंत आ गया। तभी एक भूत बोला, अरे भाई, डर क्यों रहा है? हम तुम्हें खाने नहीं आए हैं। रमेश ने हैरानी से उनकी ओर देखा। दूसरा भूत बोला, हम तो बस रास्ता पूछने आए हैं। हम अभी-अभी इस गांव में आए हैं और किले तक का रास्ता भटक गए हैं। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि भूत इतने विनम्र भी हो सकते हैं। उसने कांपते हुए हाथ से दिशा बताई। तीनों भूत मुस्कुराए और हवा में तैरते-तैरते गायब हो गए। उस रात के बाद रमेश ने सीखा कि हर डरावना दिखने वाला दुश्मन नहीं होता और कभी-कभी भूत भी दोस्ताना हो सकते हैं।

पूर्वी उपाध्याय,उम्र-10वर्ष