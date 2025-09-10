किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 45 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (03 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 45 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

साथ मिलकर खेलो, साथ मिलकर हंसो

गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। शाम को मोहल्ले के बच्चे रोज मैदान में इकट्ठा होते। उस दिन सबने क्रिकेट खेलने का तय किया। राम बैट लेकर आया, अब्दुल गेंद लाया और बाकी बच्चों ने स्टंप लगाए। सबने मिलकर दो टीमें बना लीं। खेल शुरू हुआ। पहली बल्लेबाजी अब्दुल की टीम को मिली। अब्दुल ने पूरी ताकत से शॉट लगाया और गेंद दूर चली गई। सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। राम की टीम भी बहुत जोश में खेली। कभी कोई गिरता तो सब हंसते, कोई अच्छा कैच पकड़ता तो सब तालियां बजाते। खेल इतना मजेदार था कि मैदान हंसी से गूंज उठा। लेकिन खेल के बीच में राम और अब्दुल में थोड़ी बहस हो गई। राम को लगा कि अब्दुल आउट है और अब्दुल कह रहा था कि वह नॉट आउट है। बहस बढऩे लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा, मोहन बोला- हम खेल हारने जीतने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए खेल रहे हैं। अगर हम झगड़ेंगे तो खेल का मजा खराब हो जाएगा। मोहन की बात सबको समझ आ गई। राम ने मुस्कुरा कर कहा- ठीक है, खेल जारी रखते हैं। अब्दुल ने भी हाथ मिलाया। खेल फिर शुरू हुआ और सब बच्चों ने खूब मजा किया। खेल खत्म होने पर बच्चों ने सीखा कि असली खुशी मिलजुलकर खेलने में है, झगडऩे में नहीं। उन्होंने वादा किया कि आगे से चाहे जो भी हो, सब मिलकर हंसते-खेलते रहेंगे। सीख- सच्चा आनंद जीत में नहीं, बल्कि साथ मिलकर खेल और दोस्ती निभाने में है।

मोहम्मद जुनैद,उम्र-8वर्ष

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............