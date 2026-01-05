अब सस्ती पड़ेगी कार! रोड टैक्स में 50% छूट का मिलेगा लाभ, ऑटो एक्सपो में 5000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

एक्सपो की शुरुआत के साथ ही दौरान रोजाना नए वाहनों की लांङ्क्षचग होगी। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक्सपो के शु्भारंभ के साथ ही नई कार से लेकर दोपहिया, तीन पहिया और अन्य वाणिज्यिक वाहन को चिन्हांकित किया गया है। इसमें टाटा, किया, एसयूवी, टीवीएस के साथ ही अन्य कंपनियों के वाहन शामिल हैं। फाडा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज ङ्क्षसघानिया ने बताया कि वाहन बिक्री के साथ परिवहन विभाग द्वारा डेटा अपडेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। जहां ऑटो डीलर अपने वाहन बिक्री का डेटा अपलोड करेंगे।