अब सस्ती पड़ेगी कार! रोड टैक्स में 50% छूट का मिलेगा लाभ, ऑटो एक्सपो में 5000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

प्रतीकात्मक फोटो
Raipur Auto Expo: ऑटो एक्सो (वाहन मेला) में इस बार रेकॉर्ड 5000 करोड़ रुपए के कारोबार से एक बार फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा। राज्य सरकार ( CG News ) द्वारा रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट दिए जाने से रेकॉर्ड करीब 50 हजार वाहनों की बिक्री होगी। इसके लिए मोवा स्थित श्रीराम बिजनेश पार्क में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन होगा।
इस दौरान 5 नए वाहनों की लॉचिंग होगी। रायपुर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (राडा) द्वारा 9वी बार आयोजित एक्पो में विभिन्न कंपनियों के डीलरों द्वारा 200 स्टाल लगाए जाएंगे। यहां वाहनों के साथ ही उनके पाट्स, आइल, टायर सहित अन्य सामान की बिक्री होगी। वहीं विभिन्न बैंकों द्वारा स्पॉट फाइनेंस, तत्काल डिलिवरी और पंजीयन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि पिछले साल 2024 के दौरान साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित एक्सपो में 29,000 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी।
एक्सपो की शुरुआत के साथ ही दौरान रोजाना नए वाहनों की लांङ्क्षचग होगी। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक्सपो के शु्भारंभ के साथ ही नई कार से लेकर दोपहिया, तीन पहिया और अन्य वाणिज्यिक वाहन को चिन्हांकित किया गया है। इसमें टाटा, किया, एसयूवी, टीवीएस के साथ ही अन्य कंपनियों के वाहन शामिल हैं। फाडा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज ङ्क्षसघानिया ने बताया कि वाहन बिक्री के साथ परिवहन विभाग द्वारा डेटा अपडेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। जहां ऑटो डीलर अपने वाहन बिक्री का डेटा अपलोड करेंगे।
फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि खरीदारों को जीएसटी के साथ नियमानुसार अन्य छूट का लाभ भी मिलेगा। वाहनों की रेकॉर्ड बिक्री से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम के साथ ही साथ ही राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा। रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गति मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग