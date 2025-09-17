किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 46 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (10 सिंतबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 46 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

अपने ही नाश्ते से दोस्ती

एक बार एक मकड़ी अपना घर बना रही थी। तभी वहां एक चींटा आ गया। वह चींटा लाल रंग का था। उसने जब मकड़ी को घर बनाते हुए देखा तो उसने पूछा कि तुम अकेले ही अपना जाला बना लेती हो? मकड़ी ने कहा, कि तो फिर तुम बहुत सारी चींटी मिलाकर अपना घर बनाते हो क्या? चीटें ने कहा हां। और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो गई। वह हर रोज बातचीत करने लगे। एक दिन वह लोग बाते कर रहे थे। तभी चींटा ने ध्यान दिया कि मकड़ी का घर पहले से बड़ा लग रहा है। उसने मकड़ी से कहा कि उसका जाल पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा है। मकड़ी ने कहा कि वह हर रोज अपना जाल बड़ा करती है। चींटे ने कहा कि वह लोग भी अपने घर को हर रोज थोड़ा-थोड़ा बड़ा करते रहते हैं। मकड़ी ने कहा कि तुम मुझे अपना घर भी दिखाओ न। मैं उसे देखना चाहती हूं। फिर वह दोनों चीटें का घर देखने चले गए। जब मकड़ी ने चीटें के घर छू कर देखा तब मकड़ी ने कहा तुम खाना कहां से लाते हो? इसमें तो कुछ भी नहीं चिपक रहा है? तब चीटें ने कहा कि वह तो किसी के घर में भी नहीं चिपकता है। मकड़ी ने कहा मगर मेरे जाले में तो चिपक जाता है। चीटें ने कहा, अरे वह! अच्छा हमें तो खुद खाना ढूंढ कर लाना होता है। तब मकड़ी ने कहा कि तुम कितने मेहनती हो। ऐसे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में और पता चल गया।

अरीफा,उम्र-8वर्ष

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

मकड़ी और चींटी की दोस्ती

एक छोटे से जंगल में एक मकड़ी रहती थी। जो अपने जादुई जाले के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन, एक छोटी सी चींटी ने मकड़ी के जाले को देखा और सोचा, यह जाला तो बहुत ही मजबूत है! मकड़ी ने चींटी को देखा और कहा, हां, मेरा जाला जादुई है। इसमें फंसने वाले कभी निकल नहीं पाते। चींटी ने कहा, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारे जाले के पास से निकलकर दिखाता हूं। और चींटी ने बड़ी ही फुर्ती से मकड़ी के जाले के नीचे से निकलने की कोशिश की। मकड़ी ने तेजी से अपना जाला हिलाया, लेकिन चींटी बच गया। चींटी ने कहा, वाह मकड़ी भाई, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो! मकड़ी ने कहा, दोस्ती में कोई जाल नहीं होता। तुम मेरे दोस्त बनोगे? चींटी ने खुशी से हां कहा और दोनों दोस्त बन गए। मकड़ी ने चींटी को सिखाया कि कैसे धैर्य और मेहनत से जाला बनाना है और चींटी ने मकड़ी को सिखाया कि कैसे टीम वर्क और सहयोग से बड़े काम पूरे करने हैं। इस तरह, दोनों ने एक दूसरे से सीखा और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में सहयोग, धैर्य और मेहनत का महत्त्व होता है।

त्रिशा मीना,उम्र-10वर्ष