किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 48 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियांपरिवार परिशिष्ट (24 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 48 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

मेहनत, धैर्य और लगन हैं जरूरी

एक बार जंगल में खरगोश और कछुआ आपस में बातें कर रहे थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ पर घमंड कर रहा था और कछुए का मजाक उड़ा रहा था। कछुआ मुस्कुराकर बोला- दोस्त, तेज दौडऩा ही सब कुछ नहीं है, मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। खरगोश ने हंसते हुए कहा- क्या तुम मुझसे दौड़ में जीत सकते हो? कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सब जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई तो खरगोश बहुत तेज भागा और काफी आगे निकल गया। वह सोचने लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। उधर कछुआ धीरे-धीरे मगर लगातार चलता रहा और अंत में लक्ष्य तक पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ जीत चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और आलस्य मनुष्य को पीछे कर देते हैं जबकि मेहनत, धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है।

पुलकित कुमार,उम्र-13वर्ष

सकारात्मक सोच जरूरी

एक हरे-भरे जंगल में खरगोश और कछुआ अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज सुबह मिलकर टहलते और बातें करते। खरगोश हमेशा खुशमिजाज रहता था। कछुआ थोड़ा गंभीर था, लेकिन समझदार भी था। एक दिन दोनों घूमते-घूमते एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से सूरज की किरणें जंगल पर पड़ रही थीं और पूरा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। खरगोश बोला, काश मैं उड़ पाता तो इन पहाड़ों के पार देखता। कछुआ मुस्कुराया और बोला, उडऩा जरूरी नहीं, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना जरूरी है। खरगोश ने उसकी बात को दिल से माना। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि हर दिन नई चीजें सीखेंगे और जीवन को खुशियों से भरेंगे। सीख- सच्ची दोस्ती हमें नए सपने और सकारात्मक सोच देती है।

मेहजबीन,उम्र-9वर्ष

खरगोश, कछुआ और सूर्य की कहानी

बहुत समय पहले की बात है। एक हरे-भरे जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। खरगोश तेज दौड़ता था, जबकि कछुआ धीरे-धीरे चलता था। एक दिन सुबह-सुबह वे दोनों सूर्य की गर्मी में बैठे थे। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़कर चमक रही थीं। कछुआ बोला, देखो मित्र! यह सूर्य कितना महान है। इसकी रोशनी से ही पेड़-पौधे बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और हमें जीवन मिलता है। खरगोश ने हंसते हुए कहा, हां, यह तो सच है। पर सोचो, अगर सिर्फ सूरज ही होता और न कोई पेड़, न नदियां, न धरती की ठंडी छाया, तो क्या हम जीवित रह पाते? सूर्य ने उनकी बातें सुनीं और मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों ठीक कहते हो। मैं जीवन की ऊर्जा देता हूं, परंतु केवल मेरे होने से सबकुछ संभव नहीं है। प्रकृ ति के हर अंग की अपनी भूमिका है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नदियां प्यास बुझाती हैं, धरती सबको स्थान देती है और मैं उन्हें ऊर्जा प्रदान करता हूं। इसी से जीवन का चक्रचलता है। कछुआ बोला तो हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे, नदियां सूखेंगी, तो सूर्य का प्रकाश भी व्यर्थ हो जाएगा। खरगोश ने सहमति जताई, सही कहा! हमें तेजी से भागने या धीरे-धीरे चलने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि धरती और सूर्य के इस उपहार को सुरक्षित रखना चाहिए। उस दिन से दोनों ने संकल्प लिया कि वे जंगल के पेड़-पौधों की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी यह संदेश देंगे कि सूर्य और पूरी प्रकृ ति मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं।

यश यादव,उम्र-8वर्ष

खरगोश और कछुए की कहानी

एक खरगोश और कछुआ दोस्त थे। उन्होंने एक दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। खरगोश अपनी तेज गति पर गर्व करता था, जबकि कछुआ अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा करता था। दौड़ शुरू हुई और खरगोश आगे निकल गया। लेकिन उसने सोचा, मेरे पास बहुत समय है और रास्ते में सो गया। कछुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा और खरगोश को पीछे छोड़ दिया। जब खरगोश जागा, तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। खरगोश ने सीखा कि धीमी और स्थिर गति से काम करने वाला व्यक्ति अक्सर जल्दबाजी में काम करने वाले व्यक्ति से आगे निकल जाता है। नैतिकता- मेहनत, धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है।

ईशान्या राठौड़,उम्र-8वर्ष