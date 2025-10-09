किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 49 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट ( 01 अक्टूबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 49 में भेजी गई ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

टेडी और उसके दोस्त

एक प्यारे से घर में, टेडी नाम का एक भालू रहता था। वह थोड़ा बीमार हो गया था और अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। टेडी को अकेला महसूस हो रहा था। तभी, उसके सबसे अच्छे दोस्त उससे मिलने आए। सबसे पहले आया मीठा चूहा, पिंकी। पिंकी अपने साथ एक मजेदार किताब लाई थी और टेडी को सुनाने लगी। पिंकी का छोटा भाई, चिंटू चूहा, अपनी छोटी-सी कुर्सी पर बैठा, टेडी को देख रहा था। बिस्तर के पास जमीन पर, फु र्तीला खरगोश, बन्नी, एक कटोरी में गरमा गरम सूप लेकर आया था। वह टेडी से पूछ रहा था, "तुम्हें कैसा लग रहा है, दोस्त?" फिर, बड़ा सा हाथी, गप्पू, आया। गप्पू अपनी सूंड से टेडी के गाल पर धीरे से प्यार कर रहा था। गप्पू बहुत ताकतवर था, पर उसका दिल बहुत नरम था। सबसे ऊं चा, गर्दन वाला जिराफ, लंबी। लंबी ने किताब पिंकी से ली और उसे ऊंची आवाज में पढऩे लगी। सब दोस्त मिलकर टेडी को हंसा रहे थे और उसका खयाल रख रहे थे। टेडी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इतनी प्यारी दोस्ती से तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। वह जानता था कि उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। कु छ ही समय में, टेडी बेहतर महसूस करने लगा और फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा।

सीख- सच्चे दोस्त हमेशा एक-दूसरे का साथ देते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं, खासकर जब कोई मुश्किल में हो।

उमेर अहमद, उम्र 11 वर्ष