किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 52 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (29 अक्टूबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 52 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

जंगल में मंगल

यश राज, 10 वर्ष

एक घने जंगल में, एक छोटे हिरण का बच्चा रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत भोला और जिज्ञासु था। वह अपनी मां के साथ जंगल में खेलता और नई-नई चीजें सीखता था। एक दिन, जब बंटी अपनी मां से थोड़ा दूर निकल आया, तो वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर बैठा एक उल्लू था, जिसका नाम था गोलू। गोलू जंगल का सबसे समझदार प्राणी माना जाता था। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें और शांत स्वभाव उसे सब से अलग बनाते थे। बंटी को थोड़ा डर लगा, लेकिन गोलू ने मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोलीं और धीमी आवाज़ में कहा, "घबराओ मत छोटे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो?" बंटी ने सहमते हुए बताया कि वह अपनी मां से बिछड़ गया है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा। गोलू, जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल से पूरे जंगल को देख सकता था, ने उसे धीरज बंधाया। गोलू ने अपनी तेज़ नज़रों से चारों तरफ देखा और जल्द ही बंटी की माँ को एक झाड़ी के पास घास चरते हुए देख लिया। "देखो, वह रही तुम्हारी माँ!" गोलू ने अपनी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा किया। बंटी ने उस दिशा में देखा और खुशी से उछल पड़ा। अपनी मां को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर वह अपनी मां के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। बंटी की मां ने गोलू को धन्यवाद दिया, और बंटी ने भी वादा किया कि वह अब कभी अकेला दूर नहीं जाएगा। उस दिन से, बंटी और गोलू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बंटी अक्सर गोलू से मिलने आता और गोलू उसे जंगल की अनूठी कहानियाँ सुनाता था। बंटी ने सीखा कि दोस्ती किसी भी रूप या आकार की हो सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर मदद हमेशा मिल जाती है।

मित्रता और समझदारी की मिसाल

शनाया गहलोत, 9 वर्ष

एक घने जंगल में एक हिरणी अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। हर सुबह वे दोनों हरे-भरे पेड़ों के बीच खेलने और दौड़ने जाया करते थे। जंगल का वातावरण बहुत सुंदर था—चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों का मधुर गीत सुनाई देता था। एक दिन जब हिरणी और उसका बच्चा पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी पेड़ पर बैठा एक बुद्धिमान उल्लू उन्हें देखने लगा। उल्लू ने देखा कि छोटा हिरन बहुत उत्सुक और चंचल है, लेकिन कभी-कभी जल्दीबाजी में गलतियाँ कर बैठता है। उल्लू ने प्रेम से कहा, “छोटे, हमेशा सोच-समझकर कदम बढ़ाना। जंगल में सभी दोस्त नहीं होते, कुछ खतरे भी छिपे होते हैं।” हिरण के बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, “धन्यवाद, उल्लू अंकल! मैं आपकी बात याद रखूंगा।” कुछ ही देर बाद पास में एक शिकारी आया, पर उल्लू ने जोर से हूट कर हिरणी को सावधान कर दिया। हिरणी तुरंत अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे छिप गई। शिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाया और निराश होकर लौट गया। उस दिन के बाद से हिरणी और उसका बच्चा रोज़ उल्लू के पास जाकर उससे बातें करते और नई बातें सीखते। जंगल के सभी जीव उन्हें देखकर खुश होते। इस तरह जंगल में उनकी मित्रता और समझदारी की मिसाल बनने लगी।

बिना स्वार्थ के करेंगे मदद

आरुष माहेश्वरी, 10 वर्ष

बहुत समय पहले की बात है एक दिन एक हिरण का बच्चा उसकी मां के साथ जंगल में घूम रहा था। वह बच्चा घूमते—घूमते भटक गया और बहुत दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मां को ढूढ़ने की कोशिश करी लेकिन नाकाम रहा। फिर वह बहुत उदास होकर रोने लगा। उसी वक़्त एक उल्लू ने उसे देखकर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो तो हिरन के बच्चे ने कहा कि वह रास्ता भटक चुका है और उसे उसकी मां की बहुत याद आ रही है। उल्लू ने भी उसकी मां को ढूंढने में बहुत सहायता की। थोड़ी देर बाद उल्लू ने देखा कि कुछ दूरी पर एक हिरण बहुत बैचेन होकर इधर उधर घूम रहा था। उल्लू और हिरण का बच्चा भागते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही हिरण ने अपने बच्चे को देखा वो ख़ुशी से झूम उठी और उल्लू को बहुत धन्यवाद् कहा। हिरण ने उल्लू को वचन दिया की जैसे उसने हिरण की मदद की, वैसे ही वो भी किसी जरुरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद करेगी।

