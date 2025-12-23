List तैयार…उज्ज्वला योजना से वंचित महिलाओं को मिलेगा कनेक्शन: शिवराज

MP News: उज्जवला योजना से जो बहनें अब तक वंचित रह गई हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। एक-एक करके सभी को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो बहनें अभी शेष हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सबको उज्ज्वला कनेक्शन देने का प्रबंध करेगी। यह बात केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। वे खातेगांव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं और टीमों को पुरस्कार वितरित किए।