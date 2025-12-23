List तैयार…उज्ज्वला योजना से वंचित महिलाओं को मिलेगा कनेक्शन: शिवराज

Ujjwala scheme (Photo Source - Patrika)
MP News: उज्जवला योजना से जो बहनें अब तक वंचित रह गई हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। एक-एक करके सभी को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो बहनें अभी शेष हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सबको उज्ज्वला कनेक्शन देने का प्रबंध करेगी। यह बात केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। वे खातेगांव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं और टीमों को पुरस्कार वितरित किए।
वहीं खातेगांव में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल होकर सरकार की अलग- अलग योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे खातेगांव पहुंचे। यहां सीएम राइज विद्यालय में खेल देखे। स्टेडियम में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के बाद वे इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार की वह योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों, खासकर महिलाओं को, स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकार 550 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराती है। यही नहीं जो लोग आज भी कोयला, लकड़ी या गोबर के उपले से खाना बनाने को मजबूर हैं, उन्हें इस योजना के तहत गैस चूल्हा, सिलेंडर और बाकी सामग्री भी मुफ्त दी जाती है ताकि खाना बनाते वक्त उन्हें जहरीली गैस के बीच न रहना पड़े।
