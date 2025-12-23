23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

पानी की किल्लत रोक देती थी शादी, 24 घंटे पानी वाला…देश का पहला गांव बना मिसाल

MP News: एमपी की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए आज मंगलवार को गांव में देश का पहला 'जल अर्पण' कार्यक्रम, जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में अहम कदम...

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

Dec 23, 2025

MP News

MP News: देशभर के लिए मॉडल बना राजगढ़ का कुंडीबेह गांव, अब भारत के हर गांव में अपनाया जाएगा यही मॉडल(photo: freepik)

MP News: राजगढ़ का एक छोटा सा गांव कुंडीबेह अब देश के जल मानचित्र पर मिसाल बनकर उभरा है। यहां पिछले एक साल से ग्रामीणों को 24 घंटे नल से पानी की सप्लाई निर्बाध होती है। विभाग का दावा है, कुंडीबेह देश का पहला ऐसा गांव है जहां ग्रामीणों को सालभर से चौबीसों घंटे पेयजल सप्लाई हो रही है।

आज 'जल अर्पण' कार्यक्रम

इसी उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को गांव में देश का पहला 'जल अर्पण' कार्यक्रम होगा। यह आयोजन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किमी दूर स्थित यह गांव आज आधुनिक जल प्रबंधन का मॉडल बनने जा रहा है। गांव के 124 घरों के साथ आसपास की कॉलोनियों और परसपुरा, किशनपुरिया जैसे गांवों तक पानी पहुंच रहा है।

पानी की ऐसी कमी, शादी नहीं होती थी

ग्रामीणों के अनुसार गांव के पास स्थित फिल्टर प्लांट में पानी शुद्ध किया जाता है, जिसकी नियमित जांच होती है। मीटर से रोजाना सप्लाई और खपत का रिकॉर्ड रखा जाता है। ग्रामीण बहादुर सिंह सोलंकी बताते हैं कि कभी पानी की किल्लत इतनी थी कि गांव से शादी अवसर तक करना मुश्किल होता था। आज 24 घंटे नल से जल ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है।

मॉडल को देखने आएंगे केंद्र-राज्य के अफसर

जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत के प्रयासों की चर्चा देशभर में है। कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने बताया, एमपी के इस गांव के इसी मॉडल को देखने मंगलवार को केंद्र से मिशन डायरेक्टर विकास कुमार, संयुक्त संचालक स्वाति मीना नायक, पीएचई मंत्री संपत्तिया उईके, पीएस पी. नरहरी व अन्य आएंगे। भारत सरकार इस मॉडल को अब देशभर में प्रभावी बनाएगी।

ये भी पढ़ें

HIV Blood Transfusion Case में चौंकाने वाला खुलासा, एक्सपायरी डेट…खून की दलाली, कैसे ढूंढ़ेंगे ‘डोनर’
सतना
HIV Blood Transfusion case satna big update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 10:54 am

Published on:

23 Dec 2025 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / पानी की किल्लत रोक देती थी शादी, 24 घंटे पानी वाला…देश का पहला गांव बना मिसाल

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘11 लाख रुपये दो वरना…’ गांव में छोड़ी चिट्ठी, खेत में काट दी सरसों की फसल

rajgarh
राजगढ़

बड़ी सौगात: MP के 3 जिलों को जोड़ने बनेंगी 2-लेन सड़क, 276 करोड़ होगी लागत

2-lane road construction connects 3 districts rajgarh mp news
राजगढ़

खाद के लिए परेशान किसानों का हंगामा, आरोप- रुपये देने के बाद भी नहीं मिल रही खाद

rajgarh
राजगढ़

बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर, पूछा- अब तक एक भी FIR क्यों नहीं?

rajgarh
राजगढ़

मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल

MP News
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.