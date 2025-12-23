पानी की किल्लत रोक देती थी शादी, 24 घंटे पानी वाला…देश का पहला गांव बना मिसाल

MP News: देशभर के लिए मॉडल बना राजगढ़ का कुंडीबेह गांव, अब भारत के हर गांव में अपनाया जाएगा यही मॉडल(photo: freepik)
MP News: राजगढ़ का एक छोटा सा गांव कुंडीबेह अब देश के जल मानचित्र पर मिसाल बनकर उभरा है। यहां पिछले एक साल से ग्रामीणों को 24 घंटे नल से पानी की सप्लाई निर्बाध होती है। विभाग का दावा है, कुंडीबेह देश का पहला ऐसा गांव है जहां ग्रामीणों को सालभर से चौबीसों घंटे पेयजल सप्लाई हो रही है।
इसी उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को गांव में देश का पहला 'जल अर्पण' कार्यक्रम होगा। यह आयोजन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किमी दूर स्थित यह गांव आज आधुनिक जल प्रबंधन का मॉडल बनने जा रहा है। गांव के 124 घरों के साथ आसपास की कॉलोनियों और परसपुरा, किशनपुरिया जैसे गांवों तक पानी पहुंच रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव के पास स्थित फिल्टर प्लांट में पानी शुद्ध किया जाता है, जिसकी नियमित जांच होती है। मीटर से रोजाना सप्लाई और खपत का रिकॉर्ड रखा जाता है। ग्रामीण बहादुर सिंह सोलंकी बताते हैं कि कभी पानी की किल्लत इतनी थी कि गांव से शादी अवसर तक करना मुश्किल होता था। आज 24 घंटे नल से जल ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है।
जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत के प्रयासों की चर्चा देशभर में है। कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने बताया, एमपी के इस गांव के इसी मॉडल को देखने मंगलवार को केंद्र से मिशन डायरेक्टर विकास कुमार, संयुक्त संचालक स्वाति मीना नायक, पीएचई मंत्री संपत्तिया उईके, पीएस पी. नरहरी व अन्य आएंगे। भारत सरकार इस मॉडल को अब देशभर में प्रभावी बनाएगी।
