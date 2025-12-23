पानी की किल्लत रोक देती थी शादी, 24 घंटे पानी वाला…देश का पहला गांव बना मिसाल

इसी उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को गांव में देश का पहला 'जल अर्पण' कार्यक्रम होगा। यह आयोजन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किमी दूर स्थित यह गांव आज आधुनिक जल प्रबंधन का मॉडल बनने जा रहा है। गांव के 124 घरों के साथ आसपास की कॉलोनियों और परसपुरा, किशनपुरिया जैसे गांवों तक पानी पहुंच रहा है।