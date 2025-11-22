किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 54 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (12 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 54 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

एक छोटे से घर में लिली और उसकी प्यारी बहन डेज़ी रहती थीं। कुछ दिन पहले ही उनकी मां एक खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक लाई थी, जिसे देखकर डेज़ी बहुत खुश हुई थी। वह उस फ्रॉक को रविवार को होने वाली पड़ोस की पार्टी में पहनना चाहती थी। फ्रॉक को सावधानी से कमरे में बने एक स्टैंड पर टांग दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। शनिवार की सुबह डेज़ी अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार था और उसका शरीर दर्द कर रहा था। मां काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थीं, उन्होंने चिंता के साथ गुलाबी फ्रॉक की ओर देखा और फिर लिली से डेज़ी का ध्यान रखने को कहा। मां के जाने के बाद, लिली डेज़ी के पास कुर्सी पर बैठ गई। डेज़ी उदास होकर उस गुलाबी फ्रॉक को देखे जा रही थी। उसने धीमी आवाज़ में लिली से कहा, दीदी, मैं यह फ्रॉक पहनकर पार्टी में जाना चाहती थी। लिली ने प्यार से डेज़ी का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हम अगली पार्टी में ज़रूर इसे पहनेंगे। लिली ने डेज़ी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, उसे दवा दी और सूप पिलाया। उसने डेज़ी को कहानियां सुनाईं और हंसाने की कोशिश की, ताकि उसका ध्यान बीमारी से हटे। डेज़ी धीरे-धीरे बेहतर महसूस करने लगी। शाम को मां वापस आईं। डेज़ी ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दी। वह बुखार से उबर रही थी। मां ने राहत की सांस ली। लिली ने मां से कहा, मां, डेज़ी ने आज गुलाबी फ्रॉक को बहुत देर तक देखा। वह उसे पहनना चाहती थी। मां ने प्यार से डेज़ी का माथा चूमा और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, सेहत सबसे पहले है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, तो हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी घर पर ही रखेंगे और तुम यह फ्रॉक पहनकर उसमें सबसे सुंदर लगोगी। डेज़ी की आंखों में चमक आ गई। उस गुलाबी फ्रॉक ने दोनों बहनों और मां के बीच के प्यार और उम्मीद को गहरा कर दिया था।

—————————————————