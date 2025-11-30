किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 55 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (26 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 55 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

जंगल में मोनू नाम का एक शरारती खरगोश था। मोनू को अपने पीछे भागने में मजा आता था। एक दिन मोनू ने अपनी चमकीली नारंगी तितली-दोस्त टिमकी को देखा। टिमकी एक फूल पर बैठी थी। टिमकी जरा मेरी मदद करो मोनू ने कहा। मैंने अपनी सबसे बड़ी गाजर कहीं छुपा दी है और भूल गया हूं। टिमकी हंसने लगी। ठीक है मोनू मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। टिमकी हवा में उड़ती गई। मोनू अपनी पूरी ताक़त से उसके पीछे भागा झाड़ियों में कूदा और पत्थरों के ऊपर से छलांग लगाई। वह इतनी तेज़ भागा जितनी उसने कभी नहीं सोचा था। टिमकी अंत में एक बड़े सूरजमुखी के फूल के पास रुकी। मोनू हांफते हुए वहां पहुंचा। टिमकी ने अपने पंख नीचे किए और फूल के तने की ओर इशारा किया। वहां ठीक नीचे, मोनू की सबसे बड़ी और रसीली गाजर मिट्टी में आधी दबी हुई थी। मोनू ने टिमकी को धन्यवाद दिया। उसे एहसास हुआ कि सही दोस्त, गाजर ढूंढने में ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी की दौड़ में भी आपकी मदद करते हैंं।

—————————————————

शरारती बंटी की पक्की दोस्त

साक्षी पटेल, 13 वर्ष

एक हरे-भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आती थीं। बंटी नाम का एक छोटा, प्यारा खरगोश रहता था। बंटी बहुत चंचल था और उसे नई-नई चीज़ें खोजना बहुत पसंद था। एक सुहावनी सुबह, जब ठंडी हवा चल रही थी, बंटी अपने बिल से बाहर निकला। वह उछलता-कूदता एक साफ़ जगह पर पहुंचा जहां रंग-बिरंगे फूल खिले थे। अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत तितली पर पड़ी। तितली के पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमक रहे थे। बंटी ने ऐसी सुंदर तितली पहले कभी नहीं देखी थी। बंटी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ़ भागा। जैसे ही वह पास पहुंचता, तितली फुर्र से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती। बंटी ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच निकली। बंटी थक गया और उदास होकर बैठ गया। तितली बंटी के पास उड़कर आई और एक फूल पर बैठ गई। उसने प्यार से कहा, "बंटी, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद मत करो।" बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि आजादी कितनी जरूरी है। उस दिन से बंटी और वह तितली, जिसका नाम परी था, अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज उस जगह मिलते, खेलते और सुंदर फूलों का आनंद लेते। बंटी ने सीख लिया कि कभी-कभी किसी चीज को दूर से निहारना और उसकी आजादी का सम्मान करना, उसे पाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर होता है। जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी।

————————————

उड़ना मुश्किल है

देवराज जाट नाहरवाल, 11 वर्ष

एक बार एक खरगोश जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक तितली दिखी। वह उसके पीछे-पीछे गया और उसे रोक कर बोला बहन तुम कैसे उड़ सकती हो और मैं क्यों नहीं? तितली बोली क्योंकि तुम्हारे पंख नहीं है। पास ही एक चिड़िया बैठी थी। वह बोली— क्योंकि तुम्हारे अंदर वजन बहुत है, तुम इसलिए नहीं उड़ सकते। तुम केवल दौड़ सकते हो। तुम जमीन पर राज कर सकते हो। फिर भी तुम उड़ाना क्यों चाहते हो? खरगोश बोला मैं तुम्हारी तरह उड़ कर आसमान की सैर करना चाहता हूं। ऊपर से सभी पशुओं को देखना चाहता हूं। तितली बोली तुम जमीन पर ही रहो। तुम उड़ नहीं सकते। खरगोश दुखी होकर वहां से चला गया।

——————————————————————

खरगोश और तितली की दोस्ती

मेहुल, 13 वर्ष

एक घने, हरे जंगल में गुब्बू नाम का एक छोटा-सा, शरारती खरगोश रहता था। गुब्बू हर रोज़ नई-नई चीज़ों को देखकर खुश हो जाता था। आज सुबह जब वह उछलता-कूदता घूम रहा था, तभी उसके सामने एक पीली, चमचमाती तितली उड़ती हुई आई। गुब्बू ने पहली बार इतनी सुंदर तितली देखी। वह हंसते हुए बोला, "अरे वाह! तुम कितनी प्यारी हो! क्या तुम मेरे साथ खेलोगी?" तितली हवा में चक्कर काटते हुए बोली, "जरूर! लेकिन मुझे पकड़कर दिखाओ!" और फिर क्या था—

गुब्बू उछल-उछलकर तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा और तितली हंसते-हंसते ऊपर उड़ने लगी। इसी खेल में एक छोटा-सा पक्षी भी जमीन से झांककर उन्हें देखने लगा। उसे भी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद तितली गुब्बू की नाक पर बैठ गई और बोली, "हम दोस्त हैं ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई!" गुब्बू खिलखिलाकर हंस पड़ा। जंगल में फूल, पत्ते और हवा—सब उनकी दोस्ती को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन से गुब्बू और तितली हर रोज़ साथ खेलते और जंगल में खुशियां फैलाते।

———————————————

खुश रहना सीखना चाहिए

रिशा चौधरी, 12 वर्ष

एक बार की बात है। एक छोटा खरगोश जिसका नाम चेरी था, वह एक सुबह रंग—बिरंगी तितली को देखकर बहुत उदास हो गया उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ चेरी तुम दुखी नज़र आ रहे हो। तो चेरी ने कहा कि हां, मां मैं इसलिए दुखी हूं। क्योंकि मुझे भी इस तितली की तरह उड़ना है, तो मां ने चेरी से कहा कि तो क्या हुआ माना की तुम उड़ नहीं सकते। परंतु तेज जरूर दौड़ सकते हो। चेरी ये सीख समझ गया और उसने ठान लिया की उसे जो मिलेगा वह उसमें खुश रहेगा। फिर एक दिन चेरी को एक मुर्गी का बच्चा मिला वह बहुत छोटा था। उसने चेरी को दौड़ते देख कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा तेज दौड़ना चाहता हूं, पर मैं तो बड़े होकर भी ना तो इतना तेज दौड़ पाऊंगा और ना ही ज्यादा ऊंचा उड़ पाऊंगा। तो चेरी ने कहा कि कोई बात नहीं तुम भले ही यह काम नहीं कर सकते, पर तुम बड़ी होकर बहुत सारे अंडे दोगी। इस बात पर मुर्गी के बच्चे ने कहा कि सही बात है, हमें जो मिले उसमें हमें खुश रहना सीखना चाहिए।

————————————————

मन्नू और तितली की दोस्ती

काव्या ठाकुर, 12 वर्ष

एक समय की बात है। एक खरगोश एक जंगल में रहता था उसका नाम मन्नू था। वह तितलियों को देखना पसंद करता था। एक दिन एक सुंदर तितली उसके पास आई। मन्नू ने उसे देखा और मुस्कराया। तितली उसके सिर के ऊपर उड़ने लगी। मन्नू हंस पड़ा और उसके साथ खेलने लगा। वह तितली के पीछे दौड़ता, और तितली उसके चारों ओर उड़ती। मन्नू को यह खेल बहुत पसंद आया। वह खुशी से चिल्लाया और तितली के साथ नाचने लगा।उनका यह खेल तब तक चलता रहा जब तक सूरज नहीं ढल गया। मन्नू ने तितली को अलविदा कहा और अपने घर की ओर चल दिया। वह बहुत खुश था‌ और कल फिर तितली के साथ खेलने का इंतजार करने लगा।

——————————————

रोमी को मिली सीख

दित्या गोयल, 8 वर्ष

एक खरगोश था। उसका नाम रोमी था। वो अपनी मम्मी को बुलाने के लिए घर से बाहर आया। फिर उसने देखा की एक तितली आसमान में उड़ रही है। उसने भी सोचा की मैं भी चलो उड़ता हूं, पर वह उड़ नहीं पाया। ये सोच के वो उदास हो गया। पास में एक चिड़िया दाना चुग रही थी। उस चिड़िया ने रोमी को उदास देखकर कहा— क्या हुआ नन्हे रोमी, तब रोमी ने अपनी सारी बात बताई। तब चिड़िया ने उसे समझाया कि सब में अलग-अलग प्रतिभा होती है। जैसे तितली उड़ सकती है। तुम दौड़ सकते हो। ये सुनकर रोमी समझ गया और खुश हो गया।

————————————————————

आर्या गालवा, 8 साल

एक बार की बात है, एक बगीचे में बहुत सारे फूलों के पौधे थे। उन पर एक सुंदर सी तितली रहती थी। एक दिन एक खरगोश वहां आया। उसने वहां उस तितली को देखा, उसे वह बहुत अच्छी लगी। उसका मन किया कि इस तितली को अपने घर ले जाता हूं। उसने तितली से पूछा मेरे साथ चलोगी तो तितली बोली— मैं तो फूलों पे रहती हूं, तुम्हारे साथ कैसे चलूंगी ?

खरगोश ने सोचा कि मैं फूल तोड़कर अपने साथ ले जाता हूं तो ये तितली भी मेरे साथ चल पड़ेगी, लेकिन जब खरगोश फूल तोड़कर ले जाने लगा, तो वो तितली दूसरे फूलों पर बैठ गई। जब खरगोश ने कहा कि फूल तो मेरे पास भी है। तुम उनकी तरफ क्यों नहीं आ रही, तो तितली बोली फूलों की खूबसूरती तो बस पौधों के ऊपर ही होती है। टूटने के बाद तो वो मुरझा जाते हैं। इसलिए मुझसे मिलने तो यहीं आना पड़ेगा। फिर खरगोश वहां रोजाना आने लगा और तितली का दोस्त बन गया ।

————————————

छोटी तितली का बड़ा सबक

कबीर सिंह चौहान, 8 वर्ष

एक दिन प्यारा खरगोश मैदान में अकेले खेल रहा था। तभी एक चमकीली पीली तितली उसके पास उड़कर आई। वह तितली को देखकर खुश हुआ और उसके पीछे-पीछे भागने लगा। तितली अचानक रुककर बोली— धीरे चलो, हर चीज़ का आनंद आराम से लो। खरगोश हैरान रह गया कि तितली बोल रही है। थोड़ी देर बाद एक छोटा चूजा भी आ गया और दोनों के पास बैठ गया। तितली ने उन्हें समझाया कि जिंदगी में जल्दी करने से मज़ा कम हो जाता है। उसने फूलों की खुशबू सूंघवाई, पत्तों पर जमी ओस दिखायी और धीमे सा हवा का स्पर्श महसूस कराया। खरगोश और चूज़ा दोनों सीख गए कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी बहुत सुंदरता छिपी होती है। तीनों ने मिलकर प्रकृति की शांति का आनंद लिया और दिन बहुत शांति से बीता।

———————————————