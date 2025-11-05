कृष्णा ने बहरीन में बिखेरा कबड्डी का जलवा , जीता स्वर्ण पदक

जिला कलक्ट्रेट में कृष्णा का स्वागत करते खेलप्रेमी।
नागौर स्टेडियम में अभ्यास करती है कृष्णा - एशियन खेलों में लिया भाग, नागौर पहुंचने पर किया स्वागत
- नागौर स्टेडियम में कबड्डी के खिलाड़ी तैयार करने को जारी चयन प्रक्रिया
नागौर. हाल ही बहरीन में हुए 2025 एशियाई युवा खेलों में भारत के खिलाडि़यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य सहित 48 पदक जीते। इसमें महिलाओं की कबड्डी टीम ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।
भारत की महिला कबड्डी टीम में चार खिलाड़ी राजस्थान की थी। इनमें शामिल कृष्णा पिछले करीब डेढ़ साल से नागौर स्टेडियम में जिला खेल अधिकारी सोहनलाल गोदारा के निर्देशन में तैयारी कर रही थी। मूल रूप से चूरू जिले की निवासी कृष्णा सोमवार को नागौर पहुंची तो जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित सहित अन्य खेल प्रेमियों ने उसका जोरदार स्वागत किया।
जिला खेल अधिकारी गोदारा ने बताया कि कृष्णा 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2022-23, 67वें स्कूल नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2023-24, 19वें जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2023-24, 50वें जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2024-25, पहले अंडर18 नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2025, खेलो इंडिया 2025 तथा हाल ही बहरीन में हुए तीसरे एशियन यूथ गेम्स में भाग ले चुकी है। वहां भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
बड़े भाइयों को खेलते देख जागी रुचि
कृष्णा ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि गांव में बड़े भाइयों को खेलते देखकर उसकी कबड्डी के प्रति रुचि जागी। उसने 10वीं कक्षा में कबड्डी खेलना शुरू किया। पिछले डेढ़ साल से वह नागौर स्टेडियम में प्रेक्टिस कर रही थी। इसका फायदा उसे मिला और वह राजस्थान से भारत की टीम में चुनी गई।
स्टेडियम में ‘एक जिला एक खेल’ चयन प्रक्रिया जारी
स्टेडियम में ‘एक जिला-एक खेल’ योजना के तहत चल रही चयन प्रक्रिया के तहत जिलेभर के बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। मंगलवार तक कुल 50 बालकों व बालिकाओं ने ट्रायल में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। खिलाड़ियों का वेट, ब्रॉड जम्प, 30 मीटर दौड़, शटल रन, मेडिसिन बॉल थ्रो और 800 मीटर दौड़ आदि में टेस्ट लिया गया। चयन प्रक्रिया 8 नवंबर तक जारी रहेगी।
जिला स्तर पर होगा चयन
गोदारा ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
