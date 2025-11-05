कृष्णा ने बहरीन में बिखेरा कबड्डी का जलवा , जीता स्वर्ण पदक

स्टेडियम में ‘एक जिला-एक खेल’ योजना के तहत चल रही चयन प्रक्रिया के तहत जिलेभर के बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। मंगलवार तक कुल 50 बालकों व बालिकाओं ने ट्रायल में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। खिलाड़ियों का वेट, ब्रॉड जम्प, 30 मीटर दौड़, शटल रन, मेडिसिन बॉल थ्रो और 800 मीटर दौड़ आदि में टेस्ट लिया गया। चयन प्रक्रिया 8 नवंबर तक जारी रहेगी।