कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज के वार्षिकोत्सव में विवाह व शिक्षा पर जोर

विवाह की बढ़ती समस्या पर जीवन साथी परिचय समिति के अध्यक्ष देवीप्रसाद मौर्य ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समाज के लोगों से आग्रह किया कि विवाह की समस्या दूर करने के लिए समय पर विवाह करें और प्रांतवाद से बचें। मुंबई से आए कवि सूर्यजीत मौर्य की कविताओं को खूब सराहा गया। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।समारोह का संचालन मनोज कुशवाहा व अनिता कुशवाहा ने सफलतापूर्वक किया। आयोजन में समाज की एकता, शिक्षा और विवाह संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।