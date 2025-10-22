ऑटो से बड़ी मात्रा में की जा रही थी शराब की तस्करी

114 लीटर शराब के साथ चालक गिरफ्तार, वाहन जब्त

डिंडौरी. कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराब की तस्करी करने वाले एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। चालक के कब्जे से पुलिस ने 114 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ऑटो क्रमांक एमपी 52 आर 1936 से समनापुर की ओर से डिंडौरी की तरफ शराब का अवैध परिवहन कर रहा है। पुलिस अमरपुर रोड पर नाकाबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वाहन चालक चाबी फेंककर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर 114.3 लीटर अंग्रजी शराब कीमत 97005 रुपए बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी चालक शैलेन्द्र उर्फ शैलू मथेस 34 वर्ष निवासी ग्राम मोहदा ने बताया कि दीपावली पर्व के लिए वह शराब बिक्री करने के लिए ले जा रहा था, पुलिस ने चालक के घर से भी कुछ शराब जब्त की । इस प्रकार पुलिस ने चालक के कब्जे से शराब, वाहन, मोबाइल व नकदी 12250 रुपए सहित कुल 2.61 लाख रुपए का मशरुका जब्त किया है। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने अबाकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे, उपनिरीक्षक भिपेन्द्र पाठक, सहायक उपनिरीक्षक अखिलेश श्रीवास, अरूण पटेल, हनुमान सिंह, आदित्य शुक्ला, देवेन्द्र पटले, दीपक पटेल, सलीम खान, भूवनेश्वरी मरावी, आरक्षक हेमंत झारिया, बृजेश मरावी, सतेन्द्र डहेरिया, मनोज, आशीष घरडे, मितेन्द्र बघाडे की भूमिका रही।