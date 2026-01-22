नकली सील-होलोग्राम से बिक रही थी शराब, जागा आबकारी महकमा

श्रीगंगानगर. शहर में नाजायज शराब के संगठित कारोबार का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है। बोगस ग्राहक बनकर की गई कार्रवाई में नकली सील कैप और फर्जी होलोग्राम के जरिए अंग्रेजी शराब बेचने का खेल सामने आया है। आबकारी विभाग ने गोल बाजार, बीरबल चौक और मीरा चौक स्थित तीन मदिरा दुकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नाजायज शराब जब्त की है, जबकि पांच सेल्समैनों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद संबंधित मदिरा दुकानों को आगामी आदेशों तक बंद कर सील कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए सेल्समैन आरोपियों में सूरतगढ़ निवासी श्रवण कुमार, सादुलशहर निवासी

राजकुमार शर्मा , निम्मावाली गांव निवासी राजेन्द्र कुमार, मांझूवास गांव निवासी प्रेमचन्द और गणेश चौक निवासी सुरेश कुमार छिम्पा शामिल है। इन आरोपियों को आबकारी टीम ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारण की अदालत में पेश किया, वहां से पांचों आरोपियों को न्यिायक अभिरक्षा में भेज दिया। इन आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकेगी।