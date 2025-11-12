3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी निकायों पर, खिलानी होगी रोटी, बनाने होंगे शेल्टर होम

आवारा कुत्तों के बढ़ते खौफ के बाद अब उन्हें काबू करने के लिए रोटी खिलानी होगी। उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। कुत्तों को यदि कोई गोद लेना चाहे तो निगमों को इसकी कार्यवाही पूरी करनी होगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के बाद राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने हाल ही में ताजा दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निगम अधिकारियों पर आ चुकी है। नवा रायपुर स्थित मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कुत्तों को पकडकऱ बधियाकरण से लेकर जरूरतों के आधार पर भोजन की व्यवस्था निगम को करनी होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव अजय तिर्की ने इस संबंध में निगम आयुक्त सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है।