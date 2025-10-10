मदारिया तेली समाज की बैठक में मृत्युभोज पर रोक लगाने का निर्णय,आर्थिक बोझ कम करने,एकता मजबूत करने पर जोर

बैठक में प्रमुख रूप से यह प्रस्ताव रखा गया कि मृत्यु के बाद भोज कराने की परंपरा अब पूरी तरह समाप्त की जाए। सर्वसम्मति से पारित इस निर्णय के अनुसार अब से मृतक परिवार पर किसी प्रकार के भोज या तेरहवीं आयोजन का दबाव नहीं रहेगा। समाज केवल सांत्वना और सहयोग के रूप में परिवार के साथ खड़ा रहेगा। समाज के वरिष्ठ सदस्य कालू तेली (देवगढ़) ने कहा कि मृत्युभोज जैसी कुरीतियाँ समाज की आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ डालती हैं। इस कदम से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और समाज में समानता की भावना भी मजबूत होगी।