मंगल ही मंगल: 2 लाख 54 हजार पशुओं का होगा नि:शुल्क बीमा

योजना के तहत कोई पशुपालक के दो बड़े पशु गाय, भैंस अथवा 10 छोटे पशु बकरी भेड़, का नि:शुल्क बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए इनसे कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाता है। बीमारी, प्राकृतिक आपदा व अन्य कारण से मृत्यु होने पर बीमा राशि के अधिकतम 40 हजार रुपए दिए जाते हैं। गत वर्ष जिला बाड़मेर के लक्ष्य 63 हजार 132 की एवज में 63 हजार 300, जिला बालोतरा में 64 हजार 211 की एवज में 71 हजार 400 पशुपालकों ने पंजीयन करवाया। लॉटरी में चयनित पशुओं को पशुपालन विभाग हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। बाड़मेर में 46 हजार 855 बालोतरा में 40 हजार 670 पशुओं को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए। यह काम जारी है। बीमा को लेकर पशुपालकों ने अब तक 156 दावे प्रस्तुत किए हैं। विभाग जांच कर इन्हें भुगतान करेगा।