मंगल ही मंगल: 2 लाख 54 हजार पशुओं का होगा नि:शुल्क बीमा

बाड़मेर . पशुपालकों के मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रुचि दिखाने पर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण लिया है। 1 सितंबर से लक्ष्य में बढ़ोतरी कर दुगना करने से लाखों पशुपालक लाभवान्वित होंगे। योजना लाभ के लिए इन्हें किसी भी प्रकार का प्रीमियम शुल्क जमा नहीं करवाना होगा। बीमारी, प्राकृतिक आपदा व अन्य किसी कारण से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को योजना के तहत अधिकतम 40 हजार रुपए का लाभ देय होगा।
पशुपालकों के लिए दुधारू पशु परिवार का सदस्य होता है। बीमारी, प्राकृतिक आपदा , अन्य कारण से इनकी मृत्यु होने पर पूरे परिवार में शोक सा छा जाता है। पशुपालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा होता है। पहले पशु की मृत्यु होने व दुबारा इसके खरीदने को लेकर इन्हें दोहरा आर्थिक नुकसान होता है। पशुओं की ऊंची कीमतों पर कई पशुपालक इन्हें दुबारा खरीद क नहीं पाते। इस पर पशुपालकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने गत वर्ष मुयमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की थी।
योजना के तहत कोई पशुपालक के दो बड़े पशु गाय, भैंस अथवा 10 छोटे पशु बकरी भेड़, का नि:शुल्क बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए इनसे कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाता है। बीमारी, प्राकृतिक आपदा व अन्य कारण से मृत्यु होने पर बीमा राशि के अधिकतम 40 हजार रुपए दिए जाते हैं। गत वर्ष जिला बाड़मेर के लक्ष्य 63 हजार 132 की एवज में 63 हजार 300, जिला बालोतरा में 64 हजार 211 की एवज में 71 हजार 400 पशुपालकों ने पंजीयन करवाया। लॉटरी में चयनित पशुओं को पशुपालन विभाग हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। बाड़मेर में 46 हजार 855 बालोतरा में 40 हजार 670 पशुओं को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए। यह काम जारी है। बीमा को लेकर पशुपालकों ने अब तक 156 दावे प्रस्तुत किए हैं। विभाग जांच कर इन्हें भुगतान करेगा।
मुयमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के रुचि दिखाने पर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पर प्रदेश के सभी जिलों में 1 सितबर से गत वर्ष के आवंटित लक्ष्य को दुगूना कर बीमा किया जाएगा। इस पर जिला बाड़मेर में 1 लाख 26 हजार 264 पशुओं , जिला बालोतरा में 1 लाख 28 हजार 422 पशुओं का बीमा होगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों पशुपालक योजना लाभ से लाभान्वित होंगे। इसके लिए पशुपालकों को पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। इसके बाद विभाग लॉटरी निकाल चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा करेगा।