सिर्फ मेडल नहीं, रूढ़ियों को चुनौती: मेघना सज्जनार को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दोहरी सफलता

पिछले साल निंगबो में उन्होंने अपना पहला विश्व कप पदक जीता था जब वह पांच महीने की गर्भवती थीं। जीत के बाद दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने टूर्नामेंट का एक खूबसूरत पल साझा करते हुए बताया कि क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान जब वे नर्वस थीं तब गर्भस्थ बच्चा भी हलचल करने लगा। उन्होंने धीरे-धीरे शांत होने की कोशिश की तो बच्चा भी शांत होने लगा। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए वे बच्चे से बात करती रहीं और इसने उन्हें भी फोकस बरकरार रखने में मदद मिली, जो एक अलग एहसास था। उनकी कुछ बातें भारतीय समाज और खेल जगत से कुछ अनकहे सवाल भी पूछती हैं। बतौर मेघना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करती हैं। लेकिन भारत में अभी भी यह धारणा है कि गर्भवती महिलाएं खेलों में भाग नहीं लेतीं और उनसे इस दौरान ब्रेक लेने की उम्मीद की जाती है।