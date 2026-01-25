रेलवे स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर बना शोपीस, नहीं हो रही यात्रियों की चेकिंग

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर लंबे समय से बंद है, जिससे यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है। स्टेशन पर आने- जाने वाले यात्री मेटल डिटेक्टर से होकर कोई भी सामान लेकर निकल जाते हैं तब भी बीप सुनाई नहीं देती। इस समय राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है और स्टेशन पर भी चेकिंग शुरू की गई है, लेकिन मेटल डिटेक्टर लगा होने के बाद भी इसका उपयोेग नहीं पा रहा है। इससे यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।