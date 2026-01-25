25 जनवरी 2026,

रविवार

समाचार

रेलवे स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर बना शोपीस, नहीं हो रही यात्रियों की चेकिंग

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर लंबे समय से बंद है, जिससे यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है। स्टेशन पर आने- जाने वाले यात्री मेटल डिटेक्टर से होकर कोई भी सामान लेकर निकल जाते हैं तब भी बीप सुनाई नहीं देती।

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 25, 2026

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर लंबे समय से बंद है, जिससे यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है। स्टेशन पर आने- जाने वाले यात्री मेटल डिटेक्टर से होकर कोई भी सामान लेकर निकल जाते हैं तब भी बीप सुनाई नहीं देती।

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर लंबे समय से बंद है, जिससे यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है। स्टेशन पर आने- जाने वाले यात्री मेटल डिटेक्टर से होकर कोई भी सामान लेकर निकल जाते हैं तब भी बीप सुनाई नहीं देती।

गणतंत्र दिवस पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर लंबे समय से बंद है, जिससे यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है। स्टेशन पर आने- जाने वाले यात्री मेटल डिटेक्टर से होकर कोई भी सामान लेकर निकल जाते हैं तब भी बीप सुनाई नहीं देती। इस समय राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है और स्टेशन पर भी चेकिंग शुरू की गई है, लेकिन मेटल डिटेक्टर लगा होने के बाद भी इसका उपयोेग नहीं पा रहा है। इससे यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

66000 यात्रियों का होता प्रतिदिन आना जाना
रेलवे स्टेशन पर हर दिन लगभग 66000 यात्रियों का आना जाना होता है। ऐसे में आधे से ज्यादा यात्री इसी गेट से अंदर और बाहर आते जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के आने जाने के बाद भी रेलवे के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध सामान लेकर चला जाए तो उसकी चेकिंग नहीं हो पाने से पता भी नहीं चल पाएगा।


इसे सुधारकर शुरू कराया जाएगा

रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते मेटल डिटेक्टर को इधर- उधर घुमाना पड़ रहा है। इससे इसकी वायरिंग में कोई परेशानी आ रही है। इसे सुधारकर शुरू कराया जाएगा।
मनोज शर्मा, टीआइ आरपीएफ

