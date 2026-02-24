बिना आवेदन सीधे बैंकों में आएगा बंद पड़े PF Account का पैसा, 31 लाख खातों में जमा हैं ₹10 हजार करोड़

ईपीएफओ खुद ही उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगा। इस फैसले से ईपीएफओ से जुड़े करीब 31 लाख लोगों को फायदा होगा, जिनका खाता निष्क्रिय होने से उनका पैसा नहीं मिल सका। इन 31 लाख निष्क्रिय खातों में 6 लाख खाते ऐसे हैं, जो आधार से लिंक हैं और उनमें एक हजार रुपए से कम जमा हैं। पहले चरण में ईपीएफओ इन खातों में पैसा डालेगा। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके सफल होने पर बाकी 25 लाख निष्क्रिय खातों में भी इसी तरह पैसा ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि 31 लाख निष्क्रिय खातों में करीब 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हैं।