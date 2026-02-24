24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बिना आवेदन सीधे बैंकों में आएगा बंद पड़े PF Account का पैसा, 31 लाख खातों में जमा हैं ₹10 हजार करोड़

बंद पड़े पीएफ खातों का पैसा सीधे अब बैंक खातों में आएगा। इसके लिए अब आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 24, 2026

पीएफ अकाउंट का पैसा (फोटो- प्रतिकात्मक)

PF Money: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) को लेकर श्रम मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब ऐसे निष्क्रिय खाते, जिनमें एक हजार या उससे कम रुपए जमा हैं, उन्हें बिना किसी कागजी कार्रवाई के वापस किया जा सकेगा। इस पैसे को निकालने के लिए खाताधारकों को कोई आवेदन नहीं करना होगा।

EPFO खुद ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगा पैसा

ईपीएफओ खुद ही उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगा। इस फैसले से ईपीएफओ से जुड़े करीब 31 लाख लोगों को फायदा होगा, जिनका खाता निष्क्रिय होने से उनका पैसा नहीं मिल सका। इन 31 लाख निष्क्रिय खातों में 6 लाख खाते ऐसे हैं, जो आधार से लिंक हैं और उनमें एक हजार रुपए से कम जमा हैं। पहले चरण में ईपीएफओ इन खातों में पैसा डालेगा। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके सफल होने पर बाकी 25 लाख निष्क्रिय खातों में भी इसी तरह पैसा ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि 31 लाख निष्क्रिय खातों में करीब 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हैं।

तीन से 20 साल तक पुराने खाते

कुल 31.86 लाख खातों में 10,903 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि लगभग 7.11 लाख खातों में कुल 30.52 करोड़ रुपए जमा हैं, इनमें 1000 रुपए तक की रकम जमा है। ये तीन साल से 20 साल तक पुराने खाते हैं। किसी अकाउंट में तीन साल तक कोई गतिविधि नहीं होने पर उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है।

