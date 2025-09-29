Monsoon New Update : मानसून की विदाई में ब्रेक, राजस्थान में दो दिन येलो अलर्ट

आइएमडी की ओर से राजस्थान के सभी जिलों में दो दिन यानी 29 व 30 सितंबर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना के साथ खेतों में कटी फसलों को बचाने की सलाह दी गई है। आगामी पांच दिन तक पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसी तरह से 3 से 4 अक्टूबर को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम व भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।