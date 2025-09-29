Patrika LogoSwitch to English

Monsoon New Update : मानसून की विदाई में ब्रेक, राजस्थान में दो दिन येलो अलर्ट

मौसम : मध्य व दक्षिण भारत के कई राज्यों बारिश से जनजीवन प्रभावित 

less than 1 minute read

भारत

image

Kanaram Mundiyar

Sep 29, 2025

Monsoon returns heavy rain alert in these states on September 23-24-25-26-27 Weather wreaks havoc in Kolkata

मौसम : मध्य व दक्षिण भारत के कई राज्यों बारिश से जनजीवन प्रभावित

बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का नया सिस्टम बनने से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी( Monsoon Withdrawal ) में कुछ दिन का ब्रेक आ गया है। वहीं नए सिस्टम के कारण रविवार को मध्य व दक्षिण भारत के राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में कहीं अध्यधिक तो कहीं भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया।

महाराष्ट्र के मुम्बई, गोवा, कोंकण, गुजरात के वापी, कर्नाटक के विजयपुर,यादगर, कुलबर्गी व बीदर जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। कर्नाटक की कृष्णा व भीमा नदी में बाढ़ से कई क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी बढ़ गई। तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई हिस्सों में भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई है।

मानसून वापसी ( Monsoon Withdrawal ) में अनुकूल परिस्थितियां नहीं-

आइएमडी के अनुसार आगामी 7 दिन तक मानसून वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। रविवार को मानसून की वापसी रेखा वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर में दिखाई दी।

राजस्थान में दो दिन येलो अलर्ट-

आइएमडी की ओर से राजस्थान के सभी जिलों में दो दिन यानी 29 व 30 सितंबर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना के साथ खेतों में कटी फसलों को बचाने की सलाह दी गई है। आगामी पांच दिन तक पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसी तरह से 3 से 4 अक्टूबर को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम व भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेगी सरकार, विकास परियोजनाओं की सुरक्षा पर बड़ा कदम
29 Sept 2025 05:11 am

Hindi News / News Bulletin / Monsoon New Update : मानसून की विदाई में ब्रेक, राजस्थान में दो दिन येलो अलर्ट

