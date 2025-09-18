दो बड़े हमलों की तैयारी में मास्कोः जेलेंस्की

जेलेंस्की ने ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज से बातचीत में कहा कि इस साल रूस की तीन बड़ी सैन्य कोशिशें असफल हो चुकी हैं, पर अब आने वाले दिनों में रूस दो और अभियानों की योजना बना रहा है। उनके मुताबिक, हाल के दो हफ्तों में ही रूस ने 3,500 से अधिक ड्रोन, 2,500 शक्तिशाली ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को भारी जनहानि और सैन्य उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी वह डोनबास क्षेत्र पर कब्जे के इरादे से पीछे नहीं हट रहा। जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों से हथियार, ड्रोन और वित्तीय मदद जारी रखने की अपील की। जेलेंस्की का कहना है कि रूस की योजनाओं को नाकाम करने और अपने शहरों की रक्षा के लिए यह सहयोग निर्णायक साबित होगा।