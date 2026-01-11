जाति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, खून और दिल से खुद को इस समाज का बताया

जाटव समाज से लगाव पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भावुक बयान (फोटो- ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया)
Jyotiraditya Scindia - केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के पिछोर सहित आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शनिवार को वे सबसे पहले तहसील मोहल्ला स्थित उप डाकघर पहुंचे। सिंधिया ने यहां कहा कि अब मेरा डाकिया हर सामान की डिलीवरी का काम करेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डाक विभागों में देश के डाक विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प भी जताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस स्टैंड पर जाटव समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने जाति के संबंध में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि खून और दिल से मैं जाटव समाज का ही हूं।
पिछोर के पुराने डाकघर प्रांगण में करीब 1613 स्क्वायर फीट में एक करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप डाकघर भवन का केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव भी उपस्थित रहे। सिंधिया ने मंच से सुकन्या योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में चार से पांच खाता धारक बालिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया।
बस स्टैंड पर आयोजित जाटव समाज सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत रविदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रविदासजी ने 200 साल पूर्व विश्व के कल्याण के लिए सोच और विचारधारा निर्मित की। संत रविदास ने कहा कि कोई भी इंसान जन्म से पिछड़ा नहीं, बल्कि कर्म से पिछडा़ होता है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में जाटव समाज से अपना दिली लगाव जताते हुए भावुक टिप्पणी की। उन्होंने
कहा कि जाटव समाज में जन्मा तो नहीं हूं, लेकिन खून और दिल से जाटव समाज का ही हूं। इस बात पर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभिनंदन किया। उन्होंने समाज के लोगों से चर्चा भी की।
विधायक प्रीतम सिंह ने भी कार्यक्रम में जाटव समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछोर में मोदी, मोहन और महाराज का जादू चल रहा है। इससे विकास, निर्माण कार्य रुकेंगे नहीं और पिछोर नंबर वन होकर रहेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर खिलाडिय़ों की हौसला अफजाई की।
