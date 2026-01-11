जाति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, खून और दिल से खुद को इस समाज का बताया

Jyotiraditya Scindia - केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के पिछोर सहित आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शनिवार को वे सबसे पहले तहसील मोहल्ला स्थित उप डाकघर पहुंचे। सिंधिया ने यहां कहा कि अब मेरा डाकिया हर सामान की डिलीवरी का काम करेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डाक विभागों में देश के डाक विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प भी जताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस स्टैंड पर जाटव समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने जाति के संबंध में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि खून और दिल से मैं जाटव समाज का ही हूं।