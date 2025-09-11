Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

24 घंटे के अंदर इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather: आज 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 11, 2025

MP Weather alert of heavy rain in this district of MP for next 7 days
MP Weather Warning of Heavy Rain in next 24 hours

MP Weather: राजधानी भोपाल में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। शहर में धूप तो कभी बारिश हो रही है। नमी की मात्रा अधिक है, ऐसे में दोपहर के बाद शाम को लोकल सिस्टम एक्टिव हो रहे है और अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। शहर में सितंबर में मौसम का ट्रेंड इसी तरह बना हुआ है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी माह माना जाता है। इस माह के आखिरी या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई का दौर भी शुरू हो जाता है। अब सितंबर के दस दिन बीत गए है। ऐसे में विदाई की बेला ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। इसलिए अभी जो बारिश हो रही है, वह आसपास बने सिस्टमों से आ रही नमी और लोकल सिस्टम के कारण हो रही है। इसके कारण कभी धूप तो कभी बारिश की स्थिति बन रही है।

इन जिलों मेें भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक मानसून ट्रफ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, लेकिन ये प्रदेश से दूर है। इस वजह से कुछ जिलों में ही बारिश हो रही है। आज मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर-ग्वालियर में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

भोपाल में धूप, बादल और बारिश

मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि अभी चार पांच दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। अभी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है।

भदभदा-कलियासोत डैम ओवरफ्लो

शहर के दो डैम भदभदा और कलियासोत ओवरफ्लो हो गए है। भदभदा डैम के सीजन में 2 बार गेट खुल चुके हैं, जबकि कलियासोत डैम के गेट एक बार खुले हैं। कोलार और कैरवा डैम में भी अच्छा पानी जमा हो गया है। बारिश की तेज झड़ी लगने पर इन दोनों डैम के गेट भी खुल सकते है। कोलार डैम अभी 7 फीट और केरवा डैम 6 फीट खाली है। कैचमेंट एरिया और सीहोर जिले में तेज बारिश की जरूरत है। एसई उदित गर्ग ने बताया कि बुधवार सुबह भदभदा डैम का एक गेट बंद करने के बाद कलियासोत डैम के दोनों गेट भी बंद कर दिए गए। यह मंगलवार की रात में खोले गए थे। कलियासोत के गेट खुलने के बाद फायर अमला और पटवारी अलर्ट मोड पर आ गया है।

Published on:

11 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 24 घंटे के अंदर इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

