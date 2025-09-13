MP Weather : एक घंटे में एक इंच बारिश से राहत, तेज धूप से दिनभर उमस

MP Weather : सम्भाग के जिलों में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने से भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन, शहर में रात की बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार रात जोरदार बारिश के बाद शुक्रवार को सारा दिन पानी नहीं गिरा। लेकिन, रात 9.45 बजे अचानक बादलों की जमावट हुई और झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने शहर को तर कर दिया। इस दौरान 0.92 इंच वर्षा दर्ज हुई। कई जगह गलियों में पानी भर गया। बारिश के बाद उमस से राहत मिली। मौसम विभाग की मानें तो शनिवार को जबलपुर सम्भाग के किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। जबलपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 15-16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद फिर से पूरे सम्भाग में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है।