ब्लेड लेकर स्कूल में बच्चों को पकड़ रही थी महिला, स्टाफ की तत्परता से बड़ा हादसा टला

school :पुलिस के अनुसार सरस्वती स्कूल पनागर में सुबह एक संदिग्ध महिला हाथ में ब्लेड लेकर प्रवेश कर गई। मैदान में खेल रहे बच्चों को जब वह पकडऩे लगी तो वहां मौजूद स्टाफ को शक हुआ। जिससे वह तुरंत सक्रिय हो गए और घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। उक्त महिला हाथ में ब्लेड लिए हुए थे। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आ रही है कि उक्त महिला बच्चों को पकडकऱ उनके पास से सोने चांदी की चेन, बच्चियों के बाले और झूमके आदि उतरवाकर लूट लेती थी। जानकारी के अनुसार ये वही महिला है जो कुछ दिनों पहले लिटिल किंग्स स्कूल, पड़ाव में ऐसी ही घटना को अंजाम देते हुए पकड़ी गई थी, किंतु बड़ी चालाकी से वह पुलिस की गिरफ्त से निकल भागी थी। घटना की जानकारी लगने के बाद बच्चों के परिजनों में चिंता के साथ स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर आक्रोश भी है।