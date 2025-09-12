ब्लेड लेकर स्कूल में बच्चों को पकड़ रही थी महिला, स्टाफ की तत्परता से बड़ा हादसा टला

पनागर स्थित सरस्वती स्कूल का मामला, पुलिस कर रही पूछताछ
school :स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। यहां कोई भी संदिग्ध आकर यदि घटना को अंजाम दे जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ ऐसा ही मामला पनागर स्थित सरस्वती स्कूल में सामने आया है। जहां एक संदिग्ध महिला ब्लेड लेकर स्कूल परिसर में प्रवेश कर गई और बच्चों को पकडऩे लगी। मैदान में खेल रहे बच्चे जब भागने लगे तो स्टाफ ने महिला को घेरकर पकड़ लिया। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया।
school :पुलिस के अनुसार सरस्वती स्कूल पनागर में सुबह एक संदिग्ध महिला हाथ में ब्लेड लेकर प्रवेश कर गई। मैदान में खेल रहे बच्चों को जब वह पकडऩे लगी तो वहां मौजूद स्टाफ को शक हुआ। जिससे वह तुरंत सक्रिय हो गए और घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। उक्त महिला हाथ में ब्लेड लिए हुए थे। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आ रही है कि उक्त महिला बच्चों को पकडकऱ उनके पास से सोने चांदी की चेन, बच्चियों के बाले और झूमके आदि उतरवाकर लूट लेती थी। जानकारी के अनुसार ये वही महिला है जो कुछ दिनों पहले लिटिल किंग्स स्कूल, पड़ाव में ऐसी ही घटना को अंजाम देते हुए पकड़ी गई थी, किंतु बड़ी चालाकी से वह पुलिस की गिरफ्त से निकल भागी थी। घटना की जानकारी लगने के बाद बच्चों के परिजनों में चिंता के साथ स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर आक्रोश भी है।
संदिग्ध महिला को पुलिस थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसकी पहचान करने के साथ मंशा का पता लगाने का प्रयास भी कर रही है। उल्लेखनीय है कि स्कूलों को स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए निर्देश मिले हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं होना उनकी सुरक्षा की पोल खोल रही हैं।