जबलपुर में 50 हजार आवारा कुत्ते, बने मुसीबत, 6 साल की बच्ची को नोचा

stray dogs : पाटन में छह वर्षीय मासूम को आवारा कुत्तों के काटने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के निगम की विफलता पर बहस शुरु हो गई है। शहर में 50 हजार आवारा कुत्ते हैं। हर आठ महीने में उनकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन, नगर निगम उनमें से 10 प्रतिशत का ही बधियाकरण कर पा रहा है। नगर निगम के कठौंदा के डॉग हाउस में भी प्रतिदिन औसतन 15 कुत्तों की नसबंदी की ही क्षमता है। शहर के बाजार, चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास और मुख्य मार्गों में खूंखार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कठौंदा के डॉग हाउस में बधियाकरण के पिंजरों की संख्या ५६ से बढ़ाकर १०० करने काम शुरू हो गया है। इसमें करीब डेढ़ माह लगने का अनुमान है। इसके बाद भी यहां लगभग 50-60 स्ट्रीट डॉग का ही बधियाकरण हो सकेगा।