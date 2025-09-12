Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

कंटेनर में भरी थीं 65 गायें, दम घुटने से 11 बछड़ों की मौत, जानें कहां का है मामला

कंटेनर में भरी थीं 65 गायें, दम घुटने से 11 बछड़ों की मौत, जानें कहां का है मामला

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 12, 2025

पशुओं में वर्ष व शरद ऋतु में होने वाले बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है।

cattle news : मवेशियों के परिवहन में क्रूरता थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले के बरगी के पास तिंसी रेल फाटक के पास से जा रहे कंटेनर में 65 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। हालत यह थी कि उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दम घु़टने से 11 बछड़ों की मौत हो गई। फिर भी उसी हालत में मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था।

cattle news

cattle news : मवेशियों को मुक्त कराया

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मवेशियों को मुक्त कराया। , कंटेनर चालक और क्लीनर मौका पाकर भाग निकले। बछड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है। गोवंश अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने तिंसी रेल फाटक के पास मवेशियों के परिवहन के शक के आधार पर कंटेनर टीएस 08 यूबी 1829 को रुकवा लिया। उसके रुकने पर जब तक ग्रामीण कुछ समझते, तब तक चालक और क्लीनर वाहन छोड़कर भाग निकले।

cattle news

cattle news : चालक और क्लीनर फरार

ग्रामीणों ने कंटेनर की जांच की, तो उसमें मवेशी भरे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर के अंदर का नजारा भयावह था। उसमें खड़े होने भर से दम घुटने जैसे हालात थे। मवेशियों को मुक्त कराया गया, तो हृदयविदारक दृश्य सामने आया। 11 बछड़े बाकी मवेशियों के बीच मृत पड़े थे। चालक और क्लीनर का पता लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लग्जरी कार में आधा दर्जन मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था। मवेशियों को मुक्त कराया गया था।

12 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur

