कंटेनर में भरी थीं 65 गायें, दम घुटने से 11 बछड़ों की मौत, जानें कहां का है मामला

ग्रामीणों ने कंटेनर की जांच की, तो उसमें मवेशी भरे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर के अंदर का नजारा भयावह था। उसमें खड़े होने भर से दम घुटने जैसे हालात थे। मवेशियों को मुक्त कराया गया, तो हृदयविदारक दृश्य सामने आया। 11 बछड़े बाकी मवेशियों के बीच मृत पड़े थे। चालक और क्लीनर का पता लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लग्जरी कार में आधा दर्जन मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था। मवेशियों को मुक्त कराया गया था।