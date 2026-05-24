युवक की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

राजकोट. जिले की पडधरी तहसील के खाखड़ाबेला गांव में हाल ही में हुई हत्या के मामले में राजकोट ग्रामीण पुलिस ने अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य सूत्रधार महेंद्रसिंह जाडेजा और यशपालसिंह जाडेजा शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, 20 मई को खाखड़ाबेला गांव में एक युवक युवराजसिंह जाडेजा की उसकी ही कार में हत्या कर दी गई थी। इस पूर्व नियोजित हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए राजकोट ग्रामीण पुलिस की अलग-अलग टीमें जांच में जुटी। आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और अंतरराज्यीय इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से फरार आरोपियों का पीछा किया।

नाकाबंदी और तकनीकी विश्लेषण के बाद मुख्य सूत्रधार महेंद्रसिंह जाडेजा और यशपालसिंह जाडेजा को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए।

पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत एकत्र किए। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई तीन धारदार छुरियां भी बरामद की। आरोपियों ने पुलिस से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट भी बदल दी थी, वह भी पुलिस ने जब्त कर ली।