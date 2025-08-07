शहर में 11 हजार पौधों का बनेगा नगर वन, 700 पौधे रोपकर किया शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर जैसवाल ने कहा यह सिर्फ पौधरोपण नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, जिम्मेदारियों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति वचन है। हर नागरिक से अपेक्षा है कि वह अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करें।पौधरोपण कार्यक्रम में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अमरूद, जामुन, नींबू, कटहल जैसे फलदार पौधे लगाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। प्रमुख पीआरओ राकेश शुक्ला ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति भावनात्मक चेतना को जगाना भी है।