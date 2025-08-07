शहर में 11 हजार पौधों का बनेगा नगर वन, 700 पौधे रोपकर किया शुभारंभ

शहर की हरियाली को नया जीवन देने और भावनात्मक जुड़ाव के साथ पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। छतरपुर में नगर वन विकसित किया जा रहा है, जहां कुल 11 हजार पौधे रोपे जाएंगे। बुधवार को डिजिटल कॉलेज के पास नौगांव रोड स्थित नगर वन परिसर में इसका भव्य शुभारंभ हुआ।
इस ऐतिहासिक मौके पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने खुद फावड़ा उठाकर पौधे रोपे और एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नगरपालिका कर्मचारी भी शामिल हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर जैसवाल ने कहा यह सिर्फ पौधरोपण नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, जिम्मेदारियों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति वचन है। हर नागरिक से अपेक्षा है कि वह अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करें।पौधरोपण कार्यक्रम में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अमरूद, जामुन, नींबू, कटहल जैसे फलदार पौधे लगाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। प्रमुख पीआरओ राकेश शुक्ला ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति भावनात्मक चेतना को जगाना भी है।
शुभारंभ दिवस पर ही 700 पौधे लगाए गए, जो आने वाले कुछ महीनों में 11 हजार तक पहुंचाए जाएंगे। नगर वन में विकसित किए जा रहे इस हरित क्षेत्र में जल संरक्षण, जैव विविधता और सामुदायिक जुड़ाव के लिए विशेष स्थान निर्धारित किया गया है।
पौधारोपण कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने भी हिस्सा लिया और फलदार पौधा रोपा। उन्होंने कहा, नगर पालिका की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई की नहीं, बल्कि हरियाली और स्वच्छ हवा देने की भी है। हम इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं।सीएमओ माधुरी शर्मा, एसडीएम लवकुशनगर, नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों की सक्रिय उपस्थिति ने इस आयोजन को सामाजिक पर्व जैसा बना दिया।