Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

नंदपुरी अंडरपास: दावा-अगले मानसून में नहीं भरेगा पानी, जेडीए कर रहा दुरुस्त

मानसून के दौरान नंदपुरी अंडरपास में होने वाले जलभराव से शहरवासियों को अगले वर्ष निजात मिलने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो तेज बारिश के दौरान अंडरपास के नीचे जलभराव हो जाता है और आवाजाही प्रभावित होती है। इसमें ग्रेटर निगम की लापरवाही भी है। निगम की सीवर लाइन सीधे नाले में [&hellip;]

जयपुर

Amit Pareek

Sep 01, 2025

मानसून के दौरान नंदपुरी अंडरपास में होने वाले जलभराव से शहरवासियों को अगले वर्ष निजात मिलने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो तेज बारिश के दौरान अंडरपास के नीचे जलभराव हो जाता है और आवाजाही प्रभावित होती है। इसमें ग्रेटर निगम की लापरवाही भी है। निगम की सीवर लाइन सीधे नाले में आकर गिर रही है। हालांकि, अब जेडीए अंडरपास में पानी न भरे, इसके लिए तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले मानसून में यहां जलभराव नहीं होगा।

दरअसल, पिछले मानसून के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंडरपास का निरीक्षण किया था और जेडीए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। मई में जेडीए ने काम शुरू कर दिया था।

पुरानी लाइन साफ करवाई

जेडीए ने दो दशक पुरानी ड्रेनेज लाइन को साफ करवाया। इसके अलावा 900 एमएम की दो ड्रेनेज लाइन और डाली जा रही हैं। साथ ही, उच्च क्षमता के दो पम्प भी लगाए जाएंगे। जेडीए अभियंताओं की मानें तो चार से पांच माह में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।

इसका समाधान भी जरूरी

ग्रेटर निगम की तीन मुख्य सीवर लाइन सीधे नाले में गिर रही हैं। इनको जोड़ने के लिए निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जबकि, जेडीए कई बार लाइन दुरुस्त करने के लिए पत्र लिख चुका। ऐसे में जब बरसात होती है तो इन सीवर लाइन से बरसात का पानी भारी मात्रा में नाले में पहुंचता है। नाले से पानी ओवरफ्लो होकर अंडरपास में आकर भरता है।

सावधानी बरतें

-जब तेज बारिश हो तो इस रास्ते का प्रयोग करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का बारिश बंद होने के बाद 30 से 50 मिनट तक उपयोग करें।

-जेडीए ने यहां चेतावनी बोर्ड भी लगा रखे हैं। साथ ही तेज बारिश के दौरान स्थानीय थाना पुलिस और गार्ड भी तैनात रहते हैं। ये लोग अंडरपास की ओर जाने से रोकते हैं। ऐसे में इनकी बात को अनसुना न करें।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 05:32 pm

Hindi News / News Bulletin / नंदपुरी अंडरपास: दावा-अगले मानसून में नहीं भरेगा पानी, जेडीए कर रहा दुरुस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट