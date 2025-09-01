नंदपुरी अंडरपास: दावा-अगले मानसून में नहीं भरेगा पानी, जेडीए कर रहा दुरुस्त

मानसून के दौरान नंदपुरी अंडरपास में होने वाले जलभराव से शहरवासियों को अगले वर्ष निजात मिलने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो तेज बारिश के दौरान अंडरपास के नीचे जलभराव हो जाता है और आवाजाही प्रभावित होती है। इसमें ग्रेटर निगम की लापरवाही भी है। निगम की सीवर लाइन सीधे नाले में आकर गिर रही है। हालांकि, अब जेडीए अंडरपास में पानी न भरे, इसके लिए तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले मानसून में यहां जलभराव नहीं होगा।