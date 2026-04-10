नन्हे कलमकारों की बड़ी सोच: पढ़िए बच्चों द्वारा लिखी प्रेरणादायक कहानियां



मान्यता गुर्जर

उम्र- 11 वर्ष

मेरा नाम युवराज है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम भानु है। हमें बचपन से ही एडवेंचर और नई जगहों को खोजने का बहुत शौक है। गर्मियों की छुट्टियों में, हमने तय किया कि हम अपने गांव के पीछे वाली ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे, जिसे सब 'रहस्यमयी पहाड़ी' कहते थे। तैयारी के लिए हमने अपने स्कूल बैग्स में कुछ जरूरी सामान जैसे पानी की बोतल, बिस्कुट, एक टॉर्च और एक नक्शा रख लिया। भानु ने एक मजबूत लाठी भी ले ली ताकि चढ़ाई के दौरान सहारा मिल सके। जब हम सुबह-सुबह निकले, तो ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ता कठिन होता जा रहा था। रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। भानु आगे चल रहा था और अपनी लाठी से रास्ता साफ कर रहा था। अचानक, हमें झाड़ियों के पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया।



जब हम पास पहुंचे, तो देखा कि वहां एक पुरानी गुफा थी, जिसके बाहर सुंदर नीले फूल खिले थे।

हमें डर तो लगा, लेकिन हमारी जिज्ञासा ज्यादा थी। हमने गुफा के अंदर झांका और पाया कि वहां से गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हमने वहां बैठकर बिस्कुट खाए और ढेर सारी बातें कीं। उस दिन हमने सीखा कि अगर हम साथ हों और हिम्मत न हारें, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। शाम होने से पहले हम खुशी-खुशी घर लौट आए। यह हमारी जिंदगी का सबसे यादगार साहसिक सफर था!