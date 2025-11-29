वर्मा के शर्मनाम बयान से गुस्से में नरसिंहपुर, चौराहा पर फूंका पुतला, नारेबाजी

IAS Santosh Vermaनरसिंहपुर. जिले में अजाक्स प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के शर्मनाक बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है, हर दिन जिले में अलग-अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार की शाम सनातन ब्राह्मण समाज के सर्व संगठनों के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने सुभाष पार्क चौराहा पर एकत्रित होकर वर्मा के बयान की तीखी शब्दों में निंदा की, गोहरगंज में मासूम बालिका के साथ हुई ज्यादती पर भी तीखा विरोध दर्ज कराया। इस दौरान एकत्रित लोगों ने आइएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाते हुए नारेबाजी करते हुए अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने सरकार से मांग की।
शुक्रवार की शाम से सुभाष पार्क चौराहा पर वर्मा के पुतला दहन प्रदर्शन में सहभागिता करने के लिए लोगों की आवाजाही बढऩे लगी। यहां पहले से ही पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहा। देखते ही देखते यहां सैंकड़ों की संख्या में महिलाओं-पुरूषों, युवाओं, बच्चों की भीड़ हो गई। सभी ने एक स्वर में वर्मा के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारी का बयान सिर्फ ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान नहीं बल्कि सभी बेटियों का अपमान हैं। ऐसी घृणित सोच वाले अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। चौराहे पर वर्मा का पुतला जलाने के साथ ही सभी ने नारेबाजी की। मौजूद लोगों ने कहा कि जब तक सरकार मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करेगी विरोध किया जाता रहेगा।
वर्मा के बचाव में रैली-ज्ञापन
वर्मा के बयान पर जहां प्रदेश के साथ ही अलग-अलग प्रांतों में लोग विरोध जता रहे हैं, सरकार जबाब मांग रही है वहीं शुक्रवार की दोपहर बाद वर्मा के समर्थन में कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन दिया। आंबेडकर पार्क में एकत्रित लोगों ने मप्र अजजा अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से यह ज्ञापन दिया।
