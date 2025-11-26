नरसिंहपुर में पुलिस ने सात दिनों में जप्त की 94 ग्राम स्मैक, 4 किलो 800 ग्राम गांजा

against illegal drugs in the districtनरसिंहपुर. जिले में अवैध मादक पदार्थो के खिलाफ लगातार धरपकड़ चल रही है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थो से जुड़े कार्यो में लिप्त लोगों में हडक़ंप तो है लेकिन पुलिस के आंकड़े ही बयां कर रहे हैं कि जिले में किस तरह नशे के अवैध धंधे ने जड़े जमा रखी हैं। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रो में सात दिनों में ही करीब 94 ग्राम स्मैक, 4 किलो 800 ग्राम गांजा एवं करीब एक हजार लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। वहीं अवैध शराब के प्रकरणों में पुलिस ने सर्वाधिक 122 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. मीना ने जिले के लोगों से कहा है कि हमारी प्राथमिकता युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है। मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों की जानकारी हो, तो तुरंत निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
आदतन अपराधी करन उर्फ कन्नू का एक साल के लिए जिला बदर
नरसिंहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाली धनारे कॉलोनी निवासी आदतन अपराधी करन उर्फ कन्नू पिता महेंद्र विश्वकर्मा को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है। आदतन अपराधी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट सहित पूर्व में कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। उसे जिला नरसिंहपुर एवं पड़ोसी जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक के विक्रय सहित 12 आपराधिक प्रकरणों के आदतन अपराधी को जिला बदर कार्रवाई उपरान्त उसे जिले की सीमा से बाहर किया गया। आदतन आपराधी को जिला नरसिंहपुर समेत जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम् जिले की राजस्व सीमाओ से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित किया गया है।
