नवरात्र : पंचमी पर माता के दरबार में आस्था का सैलाब, आज भक्त निकालेंगे चुनरी यात्रा

सार्वजनिक काली कमेटी ने 95 वर्ष माता की स्थापना की है। समिति के अध्यक्ष अंकुश चौरसिया ने बताया कि रविवार चुनरी यात्रा का आयोजन होगा। इसके बाद सोमवार को महाआरती एवं 56 भोग का कार्यक्रम होगा। महाआरती के समय दीपों की रोशनी, घंटों की ध्वनि और भक्तों के स्वर मिलकर अलौकिक वातावरण निर्मित करते हैं। समापन मंगलवार 30 सितंबर को जवारे विसर्जन के साथ होगा। परंपरागत रूप से कटीला का कार्यक्रम होता है और जवारे ठंडे किए जाते हैं। यह अनुष्ठान भक्तों की आस्था का प्रतीक है और नवरात्रि पर्व की पूर्णता को दर्शाता है।