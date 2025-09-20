नवरात्रि में गृह प्रवेश का मुहूर्त, हर दिन हो सकती है 300 से 400 रजिस्ट्री, कार्यालय का भी समय बढ़ेगा

दरअसल संपदा-2 में स्लॉट का संकट नहीं है। हर आधा घंटे में स्लॉट है। एक उप पंजीयक के यहां 70 से ज्यादा स्लॉट हैं। वृत- व 2 में आठ उप पंजीयक कार्यरत हैं। यदि एक उप पंजीयक के यहां रजिस्ट्री हो रही है तो वह दूसरे के यहां पहुंच जाएगी। कतार में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। टोकन सिस्टम लागू है। टोकन नंबर के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी। विभाग में मानकर चल रहा है कि नव दुर्गा व दीपावली के बीच राजस्व का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। क्योंकि अभी राजस्व के लक्ष्य से पिछड़े हुए हैं।