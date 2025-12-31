31 दिसंबर 2025,

सागर

सोमनाथ शिवलिंग यात्रा सागर पहुंची, भक्तों ने किए दर्शन

सागर

Dec 31, 2025

पीटीसी ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेला में मंगलवार को सोमनाथ शिवलिंग यात्रा पहुंची। यात्रा के आगमन पर भजन, सत्संग और विशेष पूजा-अर्चना का कार्यक्रम हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के महाकौशल प्रांत संयोजक कपिल मलैया एवं यात्रा प्रभारी संजय अग्रवाल ने बताया कि यात्रा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दुर्लभ विग्रह सागर लाए गए, जिनके दर्शन श्रद्धालुओं ने मेला में किए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 12 राज्यों के 140 शहरों से गुजर चुकी है। मध्यप्रदेश में इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी। मान्यता है कि सोमनाथ शिवलिंग आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त है, जिसके विग्रह शताब्दियों तक संतों और ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित रखे गए। उन्होंने बताया कि सोमनाथ मंदिर का वह पवित्र ज्योतिर्लिंग, जिसे लगभग एक हजार वर्ष पूर्व आतताइयों द्वारा लूट लिया गया था, अब पुन: प्राप्त हो चुका है और श्रीश्री रविशंकर के सानिध्य में सुरक्षित है। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक संकल्प मलैया, राजेश जैन, राजकुमारी यादव, प्रवीण धूरिया, रूचि साहू, सुरेश पंजवानी, विनय तिवारी आदि उपस्थित थे।

सोमनाथ शिवलिंग यात्रा सागर पहुंची, भक्तों ने किए दर्शन

