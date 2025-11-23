डेढ़ साल बाद भी नहीं खुला एनसीबी ऑफिस, बढ़ते ड्रोन ड्रग नेटवर्क से घिरा श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर. गृह मंत्रालय से श्रीगंगानगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूराे (एनसीबी) के फील्ड ऑफिस की मंजूरी मिले डेढ़ साल हो गया, लेकिन इसके खुलने के बारे में अभी तक कोई अता-पता नहीं। जब इस ऑफिस की मंजूरी मिली थी तब इसके जनवरी 2025 में खुलने का दावा किया गया था। युवा पीढ़ी में नशे के बढ़ते प्रचलन और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी को लेकर इस सीमावर्ती जिले को अति संवेदनशील मानते हुए गृह मंत्रालय ने जयपुर व जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर में एनसीबी का फील्ड ऑफिस खोलने की मंजूरी गत वर्ष जून में दी थी।

राजस्थान से सटी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भेजे जाने की लगातार हो रही घटनाओं को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार ने नौ जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की चौकियां खोलने की स्वीकृति दी है, वहीं गृह मंत्रालय ने देश में एनसीबी के नए फील्ड ऑफिस खोलने की मंजूरी दी, जिनमें से श्रीगंगानगर एक है। अन्य ऑफिस बरेली, फिरोजपुर, मंडी, पोर्ट ब्लेयर, दीमापुर, आइजोल, मदुरै, मैंगलोर तथा नागपुर में खोलने की घोषणा हुई थी।