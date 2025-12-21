Rajasthan: दोषी प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना; शैक्षणिक मानकों के साथ ‘मजाक’ करार, सुप्रीम कोर्ट का यूं चला चाबुक

Guilty dental colleges fined ₹10 crore each: श्रीगंगानगर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में दोषी निजी डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान राज्य सरकार को शैक्षणिक सत्र 2016-17 में बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट-यूजी की न्यूनतम पात्रता प्रतिशत घटाने का कोई अधिकार नहीं था। अदालत ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अवैध ठहराते हुए कहा कि नीट कट-ऑफ में छूट देने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है, वह भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद।