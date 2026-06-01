NEET Exam Row: ‘पीएम मोदी के जिम्मेदारी लेने पर ढंग से होगी परीक्षा’, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

NEET Exam: देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जारी भारी बवाल के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। हमेशा भाजपा की नीतियों के खिलाफ मुखर रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि नीट-यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के मामले में पूरी समिति दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर एकजुट है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है, तो छात्रों को जरूर न्याय मिलेगा और परीक्षा का आयोजन सुचारू व पारदर्शी रूप से होगा।