नियोटेरिक बिल्डर का डबल खेल, 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल व टाउनशिपर, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपोयग

Neoteric Developers नियोटेरिक डेवलपर्स आरडी गुप्ता का एक ओर बड़ा कारनामा सामने आया है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस टाउनशिप में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन दबा ली है। सेटेलाइट मैप में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य दिख रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने करोड़ों की भूमि को बचाने की कवायद नहीं की है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस के पास मौजूद सर्वे नंबर की भूमि को हथियालिया है। इसके अलावा सर्वे क्रमांक 136 की भूमि शैक्षणिक उपयोग के लिए खरीदी थी। खसरे में शैक्षणिक दर्ज है, लेकिन इस भूमि का उपयोग टाउनशिप बनाने में किया है। गार्डन पैलेसे के नाम से टाउनशिप विकसित कर फ्लैट बेच दिए। इसके अलावा गार्डन पैलेस के ओपन स्पेस में सर्वे क्रमांक 138 की भूमि का कुछ हिस्सा दबा लिया है। यह भूमि शासकीय है।
दरअसल सिटी सेंटर क्षेत्र की सरकारी जमीनों को हड़पने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका में नियोटेरिक डेवलपर्स ने जहां-जहां अतिक्रमण किया है, उसका खुलासा किया है। इन तथ्यों की पत्रिका ने पड़ताल की तो नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस में सरकारी जमीन का हिस्सा दबाया है। इस जमीन की कीमत करीब तीन करोड़ है। सर्वे क्रमांक 135 की भूमि को स्कूल के प्ले ग्राउंड में मिला दिया है। इस संबंध में नियोटेरिक डेवलपर्स के संचालक राहुल गुप्ता से पक्ष लेने के लिए मैसेज भी भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।
शैक्षणिक उपयोग की भूमि पर स्टांप ड्यूटी में मिलती है छूट
शैक्षणिक उपयोग के लिए यदि कोई जमीन खरीदी जाती है तो उस जमीन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर 30 फीसदी की छूट मिलती है। शैक्षणिक उपयोग की भूमिका का दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- गार्डन पैलेस की 1.0660 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री की गई थी। यदि रजिस्ट्री के दौरान छूट ली गई है तो यह लाखों रुपए में पहुंचेगी। जबकि जमीन पर टाउनशिप बसा दी।
6 सप्ताह का दिया समय
हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। राज्य शासन ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय ले लिया है।
- इस याचिका में 54 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है, जिसमें शहर नामी बिल्डर शामिल हैं।
दो सर्वे नंबर की स्थिति
सर्वे क्रमांक- 134
- खरीदार रामजीदास गुप्ता (आरडी गुप्ता)
पत्नी- लक्ष्मी गुप्ता
पुत्र राहुल गुप्ता
भूमि का प्रकार- शैक्षणिक
निर्माण- नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल
- सर्वे नंबर एक 135 की भूमि स्कूल के प्ले ग्राउंड में दबाई
सर्वे क्रमांक 136
खरीदरार- ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
भूमि की उपयोगिता- शैक्षणिक
- गार्डन पैलेस के नाम से टाउनशिप
- सर्वे क्रमांक 138 शासकीय है, सर्वे नंबर का हिस्सा ओपन स्पेश में आ गया है।
- सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई है। कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट के लिए तहसीलदार को स्मरण कराया गया है। जांच में अतिक्रमण निकल रहा है।
अतुल सिंह, एसडीएम झांसी रोड
