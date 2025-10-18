Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नियोटेरिक बिल्डर का डबल खेल, 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल व टाउनशिपर, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपोयग

Neoteric Developers has government land near survey numbers 134 and 136 of Dongarpur village, and has suppressed parts of survey numbers 135 and 138.

2 min read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 18, 2025

Neoteric Developers has government land near survey numbers 134 and 136 of Dongarpur village, and has suppressed parts of survey numbers 135 and 138.

Neoteric Developers has government land near survey numbers 134 and 136 of Dongarpur village, and has suppressed parts of survey numbers 135 and 138.


Neoteric Developers नियोटेरिक डेवलपर्स आरडी गुप्ता का एक ओर बड़ा कारनामा सामने आया है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस टाउनशिप में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन दबा ली है। सेटेलाइट मैप में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य दिख रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने करोड़ों की भूमि को बचाने की कवायद नहीं की है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस के पास मौजूद सर्वे नंबर की भूमि को हथियालिया है। इसके अलावा सर्वे क्रमांक 136 की भूमि शैक्षणिक उपयोग के लिए खरीदी थी। खसरे में शैक्षणिक दर्ज है, लेकिन इस भूमि का उपयोग टाउनशिप बनाने में किया है। गार्डन पैलेसे के नाम से टाउनशिप विकसित कर फ्लैट बेच दिए। इसके अलावा गार्डन पैलेस के ओपन स्पेस में सर्वे क्रमांक 138 की भूमि का कुछ हिस्सा दबा लिया है। यह भूमि शासकीय है।

दरअसल सिटी सेंटर क्षेत्र की सरकारी जमीनों को हड़पने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका में नियोटेरिक डेवलपर्स ने जहां-जहां अतिक्रमण किया है, उसका खुलासा किया है। इन तथ्यों की पत्रिका ने पड़ताल की तो नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस में सरकारी जमीन का हिस्सा दबाया है। इस जमीन की कीमत करीब तीन करोड़ है। सर्वे क्रमांक 135 की भूमि को स्कूल के प्ले ग्राउंड में मिला दिया है। इस संबंध में नियोटेरिक डेवलपर्स के संचालक राहुल गुप्ता से पक्ष लेने के लिए मैसेज भी भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

शैक्षणिक उपयोग की भूमि पर स्टांप ड्यूटी में मिलती है छूट

शैक्षणिक उपयोग के लिए यदि कोई जमीन खरीदी जाती है तो उस जमीन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर 30 फीसदी की छूट मिलती है। शैक्षणिक उपयोग की भूमिका का दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता है।

- गार्डन पैलेस की 1.0660 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री की गई थी। यदि रजिस्ट्री के दौरान छूट ली गई है तो यह लाखों रुपए में पहुंचेगी। जबकि जमीन पर टाउनशिप बसा दी।

6 सप्ताह का दिया समय

हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। राज्य शासन ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय ले लिया है।

- इस याचिका में 54 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है, जिसमें शहर नामी बिल्डर शामिल हैं।

दो सर्वे नंबर की स्थिति

सर्वे क्रमांक- 134

- खरीदार रामजीदास गुप्ता (आरडी गुप्ता)

पत्नी- लक्ष्मी गुप्ता

पुत्र राहुल गुप्ता

भूमि का प्रकार- शैक्षणिक

निर्माण- नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल

- सर्वे नंबर एक 135 की भूमि स्कूल के प्ले ग्राउंड में दबाई

सर्वे क्रमांक 136

खरीदरार- ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

भूमि की उपयोगिता- शैक्षणिक

- गार्डन पैलेस के नाम से टाउनशिप

- सर्वे क्रमांक 138 शासकीय है, सर्वे नंबर का हिस्सा ओपन स्पेश में आ गया है।

- सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई है। कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट के लिए तहसीलदार को स्मरण कराया गया है। जांच में अतिक्रमण निकल रहा है।

अतुल सिंह, एसडीएम झांसी रोड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / News Bulletin / नियोटेरिक बिल्डर का डबल खेल, 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल व टाउनशिपर, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपोयग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

MP News
शहडोल

इंदौर में भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे, लाठी और डंडे

Indore News
इंदौर

ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

BSNL DATA NEWS
राजसमंद

मुंबई से लौटी ट्रक हादसे में घायल छात्रा, रात 11 बजे सीएम मोहन ने की बात, बोले- ‘…हमारी तो दिवाली मन गई’

Indore aerodrome truck accident
इंदौर

पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक लाख का ईनामी नफीस, तीन साल से शामली पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

Up news, shamli police
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.