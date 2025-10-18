नियोटेरिक बिल्डर का डबल खेल, 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल व टाउनशिपर, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपोयग



Neoteric Developers नियोटेरिक डेवलपर्स आरडी गुप्ता का एक ओर बड़ा कारनामा सामने आया है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस टाउनशिप में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन दबा ली है। सेटेलाइट मैप में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य दिख रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने करोड़ों की भूमि को बचाने की कवायद नहीं की है। नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल व गार्डन पैलेस के पास मौजूद सर्वे नंबर की भूमि को हथियालिया है। इसके अलावा सर्वे क्रमांक 136 की भूमि शैक्षणिक उपयोग के लिए खरीदी थी। खसरे में शैक्षणिक दर्ज है, लेकिन इस भूमि का उपयोग टाउनशिप बनाने में किया है। गार्डन पैलेसे के नाम से टाउनशिप विकसित कर फ्लैट बेच दिए। इसके अलावा गार्डन पैलेस के ओपन स्पेस में सर्वे क्रमांक 138 की भूमि का कुछ हिस्सा दबा लिया है। यह भूमि शासकीय है।