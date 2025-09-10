नेपाल संकट: युवाओं के गुस्से से उपजी अशांति या बाहरी ताकतों की चाल?

बाहरी ताकतों की आशंका: विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन स्वतःस्फूर्त दिखता है, लेकिन नेपाल की अस्थिर राजनीति में बाहरी ताकतें सक्रिय हो सकती हैं। ओली चीन समर्थक माने जाते हैं और उनका पहला दौरा भी भारत की बजाय चीन का रहा।