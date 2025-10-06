Patrika LogoSwitch to English

एपीएमसी सब्जी मंडी में बना नया पे एंड यूज शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन अपनाए

पुराने जर्जर शौचालय को हटाकर बनाए गए इस नए शौचालय का लोकार्पण एपीएमसी के सचिव संजय पटेल ने किया। शौचालय का निर्माण अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने कराया है।

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Oct 06, 2025

पे एंड यूज शौचालय

अहमदाबाद में जमालपुर एपीएमसी सब्जी मंडी के गेट नंबर एक पर सोमवार को नया आधुनिक पे एंड यूज शौचालय शुरू किया गया। पुराने जर्जर शौचालय को हटाकर बनाए गए इस नए शौचालय का लोकार्पण एपीएमसी के सचिव संजय पटेल ने किया। शौचालय का निर्माण अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने कराया है।

संस्था के मानद अध्यक्ष अनिल मिश्र ने कहा कि यह शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बाथरूम और यूरिनल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय के निर्माण पर लगभग 12.35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसे बीओटी आधार पर बनाया गया है। इसका रखरखाव संस्था की ओर से पे एंड यूज आधार पर अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा।

कार्यक्रम में मंडी के प्रतिनिधि भरतभाई, रजनीभाई, संस्था के सचिव संजीव ठाकुर, विजयभाई, राजेशभाई, शशि भाई, राजकुमार, उमेश, सुनील सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। स्थानीय व्यापारियों ने इस पहल पर खुशी जताई।

