एपीएमसी सब्जी मंडी में बना नया पे एंड यूज शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन अपनाए

संस्था के मानद अध्यक्ष अनिल मिश्र ने कहा कि यह शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बाथरूम और यूरिनल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय के निर्माण पर लगभग 12.35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसे बीओटी आधार पर बनाया गया है। इसका रखरखाव संस्था की ओर से पे एंड यूज आधार पर अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा।