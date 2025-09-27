Patrika LogoSwitch to English

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव

महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी के मॉडल का अध्ययन किया गया था। इस दौरान भुवनेश्वर कमिश्नरी को सबसे उपयुक्त मानते हुए 60 फीसदी नियमों को लिया गया है।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Sep 27, 2025

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव

पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भुवनेश्वर मॉडल की तर्ज पर रायपुर जिले में 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष एडीजी प्रदीप गुप्ता ने प्रस्तावित मसौदा डीजीपी अरूणदेव गौतम को सौंप दिया है। इसका अध्ययन करने के बाद डीजीपी इसे राज्य सरकार को भेजेंगे। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही अंतिम रूप देने के बाद विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

पूरा खाका तैयार, सिर्फ राज्य सरकार की स्वीकृति बाकी

बताया जाता है कि नया सिस्टम लागू करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सिर्फ राज्य सरकार की स्वीकृति बाकी रह गई है। वहीं अन्य औपचारिताओं को पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सेटअप और संसाधन के लिए वित्त विभाग की मंजूरी केवल खानापूर्ति ही शेष रह गई है। इसे देखते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर पुलिस मुख्यालय में एसआईबी के दोमंजिला भवन को फाइनल किया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी के मॉडल का अध्ययन किया गया था। इस दौरान भुवनेश्वर कमिश्नरी को सबसे उपयुक्त मानते हुए 60 फीसदी नियमों को लिया गया है। वहीं 40 फीसदी अन्य राज्यों में लागू सिस्टम को शामिल किया है।

इस तरह का सिस्टम

ओडिशा के भुवनेश्वर की तर्ज पर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के अधिकारी को पदस्थ किया जाएगा। उनकी सहायता के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) स्तर के 2 अतिरिक्त आयुक्तों, 6 पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), विधि अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, 31 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 68 निरीक्षक/सूबेदार और सेटअप के अनुसार सभी थानों में पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। अफसरों और पुलिसकर्मियों की कमी दूर करने पड़ोसी जिले और पुलिस लाइन के अतिरिक्त बल को तैनात किया जाएगा। वहीं पुलिस आयुक्तालय को रायपुर के पीएचक्यू में शुरू कर 34 थानों को अटैच किया जाएगा। बता दें कि नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों पर रोकथाम करने पर मदद मिलेगी। वहीं ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों की जांच तेजी से हो सकेगी।

इसलिए जरूरत

रायपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और जटिल कानून-व्यवस्था को देखते हुए कमिश्नरी सिस्टम को कारगर माना जा रहा है। इसे पिछले काफी समय से लागू करने की तैयारी चल रही थी। इस प्रणाली से पुलिस को अधिक प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार मिलेंगे। जिससे अपराध पर तुरंत कार्रवाई और बेहतर समन्वय होगा।

